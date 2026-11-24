Promuovere la salute e il benessere nei luoghi di lavoro, rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza, diffondere le buone pratiche. Sono gli obiettivi della rete regionale WHP (Workplace Health Promotion), al centro dell’incontro che si è svolto questa mattina nel Salone d’Onore di Palazzo Donini, a Perugia, nel corso del quale sono state premiate 33 realtà umbre, tra imprese private, enti pubblici e strutture sanitarie, che nel 2025 si sono distinte per il loro impegno nella promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Chi è stato premiato

Per il territorio dell’Usl Umbria 1 sono stati premiati Angelantoni Test Technologies, Arpa Umbria sede di Perugia, Azienda ospedaliera di Perugia, Cna Umbria servizi, Colacem per lo stabilimento di Ghigiano e la sede di Gubbio, Formedil Perugia, le sedi Inail di Perugia e Città di Castello, Kemon, Mct Italy, lo stabilimento Nestlé italiana di San Sisto, il Consorzio Scuola umbra di amministrazione pubblica, Studio Piesse, Terex Italia, Terex Operations Italy, il Presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino e le Case della comunità di Città della Pieve, Magione e Marsciano.

Per il territorio dell’Usl Umbria 2 il riconoscimento è stato assegnato ad Acciai speciali Terni, Algeco, Arpa Umbria sede di Terni, Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Dipartimento di prevenzione dell’Usl Umbria 2 di Foligno, Fae Costruzioni modulari, le sedi Inail di Foligno, Orvieto e Terni, Lechler sede di Foligno, Novamont, Oma e Tarkett.

Stili di vita sani per un miglior clima aziendale

Il programma regionale WHP, sviluppato nell’ambito del Piano regionale della prevenzione 2020-2025, si ispira all’approccio Total Worker Health e agli indirizzi dell’Organizzazione mondiale della sanità che integrano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con la promozione di stili di vita sani e il contrasto ai principali fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative. Le realtà premiate, 20 appartenenti al territorio dell’Usl Umbria 1 e 13 a quello dell’Usl Umbria 2, hanno adottato misure concrete per favorire una corretta alimentazione, incentivare l’attività fisica, contrastare il tabagismo e il consumo rischioso di alcol, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei lavoratori, il clima aziendale e il benessere organizzativo. Un risultato reso possibile anche dalla collaborazione sancita dall’accordo con Inail Umbria e Confindustria Umbria.

Proietti: “Prevenzione difesa contro le morti sul lavoro”

All’iniziativa, promossa dalla direzione Salute e welfare della Regione Umbria insieme alle aziende Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2, sono intervenuti la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, la direttrice regionale Salute e welfare, Daniela Donetti, il dirigente del Servizio Salute umana, animale e dell’ecosistema (One Health), Salvatore Macrì, il direttore di Confindustria Umbria, Simone Cascioli, il direttore di Inail Umbria, Alessandro Pastorelli, la referente regionale del programma WHP, Gabriella Madeo, e i referenti delle due aziende sanitarie territoriali, Luca Latini per l’Usl Umbria 1 ed Eleonora Angelucci e Pietro Bussotti per l’Usl Umbria 2.

“La prevenzione è la nostra più importante arma di difesa contro le morti e gli infortuni sul lavoro e contro tutte quelle situazioni che mettono a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori – ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Vogliamo premiare chi eccelle nella promozione della salute, ma soprattutto diffondere la consapevolezza che investire nella prevenzione, nella sicurezza e nel benessere nei luoghi di lavoro rappresenta un investimento produttivo e proficuo per le imprese e per l’intera comunità. In questo percorso un ruolo fondamentale è svolto dalla formazione e dalla condivisione delle esperienze: le buone pratiche adottate da un’impresa possono diventare patrimonio comune ed essere replicate in altre realtà lavorative”.

La presidente ha quindi evidenziato il ruolo fondamentale dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali, ringraziandone i dirigenti e i professionisti per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio.

“Attraverso il nostro tavolo tecnico e l’Osservatorio continuiamo a monitorare l’andamento degli infortuni e delle morti sul lavoro, nella consapevolezza che occorre valutare le tendenze nel medio e lungo periodo per comprendere l’efficacia degli investimenti e delle azioni messe in campo. Il lavoro da fare è ancora tantissimo, ma ci conforta il fatto che il raggio d’azione di questa rete si stia progressivamente ampliando” ha aggiunto la presidente.