Un videomapping realizzato sui lavori dello scorso agosto da 50 tra i migliori Madonnari al mondo sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco; presepi diffusi, anche in centro; momenti di riflessione e confronto su temi come pace e dialogo, con lo sguardo rivolto all’attualità e agli scenari internazionali; ma anche concerti gospel, natura, cultura, musica, atmosfere magiche e divertimento per tutti. E ancora, diverse attrazioni per bambini e famiglie, come il Trenino del Natale, spettacoli itineranti, artisti di strada, parate di mascotte natalizie e mercatini natalizi con prodotti artigianali e tipici di qualità. Il Natale ad Assisi 2026 presentato ieri sarà speciale, con la figura di san Francesco che prenderà vita sulle principali facciate di chiese e monumenti della città, attraverso spettacolari videomapping e proiezioni luminose realizzati con opere d’arte di maestri Madonnari, che verranno anche messe in mostra.

7Un progetto originale, nell’ottavo centenario della morte del santo, per un’esperienza unica che trasformerà il centro storico in una galleria d’arte a cielo aperto e renderà l’arte effimera patrimonio della comunità. “Natale ad Assisi” è una manifestazione promossa dal Comune di Assisi, in collaborazione con il tessuto associativo della città, Famiglie francescane e Diocesi, in programma dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con un’offerta di circa 200 eventi in un mese, fra arte, musica, spettacoli, natura e bellezza. Per il videomapping, arte e tecnologia dialogheranno con l’identità spirituale della città e la luce del messaggio di san Francesco inonderà vie e piazze, proponendo al visitatore un cammino fra speranza, dialogo, pace, fraternità, rispetto per il creato, amore per gli animali. In Piazza del Comune, cuore del progetto, le immagini prenderanno forma sui palazzi che la circondano. Lo stesso racconto proseguirà sulle facciate di quattro chiese: la Basilica di Santa Chiara, la Cattedrale di San Rufino, l’Abbazia di San Pietro e il Santuario di Rivotorto. Sulla facciata della Basilica di Santa Maria degli Angeli è, invece, prevista un’illuminazione finalizzata alla valorizzazione architetturale. Sulla facciata della Basilica di San Francesco non sono previste proiezioni, ma di fronte alla stessa verrà allestito il presepe di mosaico ideato da Alessandro Serena, un’opera di luce con oltre 50 figure.

L’accensione delle installazioni luminose è prevista il 5 dicembre prossimo, alle ore 17.30, insieme all’albero in Piazza del Comune, con la musica della P-Funking Band e di oltre 400 voci da tutta Italia legate al festival dei cori giovanili “Così è germinato questo fiore”, che si terrà ad Assisi il 4, 5 e 6 dicembre. Nel cuore della città, ci saranno presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali; ad Armenzano, Petrignano, Tordandrea verranno realizzati i tradizionali presepi viventi e il 19 dicembre il presepe di Petrignano raggiungerà il cuore di Assisi, con il corteo storico e la rievocazione della Natività nei vicoli della città. Ancora prima, il 6 e 7 dicembre l’Associazione Gravinae Nativitas, da Gravina in Puglia, sarà ospite ad Assisi per mettere in scena il presepe vivente “Assisium Nativitas” nel quartiere di San Giacomo. Alla Rocca Maggiore di Assisi, fino al 10 gennaio 2027, sarà invece visitabile la mostra inedita di Michelangelo Pistoletto “Franciscus. Fratello in arte”, dedicata al dialogo fra culture e religioni. Mentre nella Pinacoteca comunale sono previsti appuntamenti gratuiti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio artistico, con incontri a tema dedicati in particolare all’iconografia mariana.

Accanto a tutto questo, il Natale ad Assisi sarà pieno di eventi, incontri sul tema della pace, concerti gospel, natura, cultura, musica, atmosfere magiche e divertimento per tutti. Diverse attrazioni per bambini e famiglie, come il Trenino del Natale, spettacoli itineranti, artisti di strada, parate di mascotte natalizie. Ci saranno anche alcuni appuntamenti per DeMusicAssisi Winter Edition, e un concerti di Gospel a San Pietro, il 2 gennaio alle 18. Immancabile, il 31 dicembre, la festa di Capodanno in Piazza del Comune con gli Street Clerks.

Infine, l’attualità: il 16 dicembre, alle ore 17.30, nella sala della Conciliazione del palazzo comunale, l’evento “Testimoni di guerra. Come i media raccontano i conflitti di oggi e promuovo verità e speranza”, con a confronto cronisti di testate giornalistiche nazionali impegnati in scenari internazionali. Nella seconda metà di dicembre è invece prevista l’esposizione di un’opera realizzata dall’artista-soldato ucraino Andrii Yermolenko. Si tratta di un’interpretazione, in grande scala, della “Pietà di Michelangelo”, con al posto del Cristo deposto il corpo di un soldato ucraino. L’opera è stata realizzata da mogli, madri e figli di soldati morti per difendere la libertà del proprio Paese e si propone come urlo contro la guerra e appello per la pace. Alcune di loro saranno ad Assisi per portare la propria testimonianza.

“Un Natale nel segno di san Francesco – hanno sottolineato il sindaco Valter Stoppini, il vicesindaco Veronica Cavallucci e l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, presentando il progetto stamattina in una conferenza stampa nel palazzo comunale – a chiusura di un anno straordinario, legato all’ottavo centenario francescano. Un’iniziativa che coinvolge l’intera comunità locale, per offrire a tutti un’esperienza straordinaria. Un mese di eventi, pieno di suggestioni e atmosfere uniche, capaci di attrarre cittadini e turisti, con Assisi come punto di riferimento in Umbria per la promozione e l’accoglienza turistica anche nel periodo invernale”.







