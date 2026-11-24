Momenti di tensione a bordo di un autobus di linea nella zona di Porta Pesa, a Perugia, dove un uomo di 26 anni avrebbe aggredito fisicamente tre passeggeri, per poi scagliarsi contro i carabinieri intervenuti sul posto.

L'allarme è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava la presenza sul mezzo pubblico di un uomo in evidente stato di agitazione, protagonista di comportamenti aggressivi nei confronti delle persone a bordo.

Quando i militari sono arrivati, hanno individuato il ventiseienne, che avrebbe continuato a comportarsi in modo violento anche alla loro presenza. Nel tentativo di fermarlo, i carabinieri sono stati colpiti con calci e pugni. L'uomo è stato infine bloccato e riportato alla calma.

I tre passeggeri aggrediti sono stati accompagnati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli accertamenti sanitari.Per il ventiseienne è scattato l'arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, mentre per l'aggressione ai passeggeri è stato denunciato per lesioni personali.

Dopo essere stato inizialmente trasferito nel carcere di Capanne, in attesa dell'udienza, il giovane è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato, ma nei suoi confronti è stata disposta una misura cautelare meno restrittiva: l'obbligo di dimora nel comune di residenza.