Un carico di 736 chilogrammi di cavi in rame è stato recuperato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Todi all’interno di un’auto con targa estera, abbandonata dai suoi occupanti lungo la E45.

L’episodio è avvenuto nel corso della notte. I militari hanno notato il veicolo mentre lasciava il territorio di Marsciano. L’auto, particolarmente appesantita nella parte posteriore, ha attirato l’attenzione della pattuglia, che ha deciso di seguirla.

Il mezzo è stato intercettato sulla E45, in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Collevalenza. Quando i carabinieri hanno intimato l’alt, il conducente non si è fermato. Poco dopo, l’auto è stata abbandonata sulla carreggiata e le tre persone a bordo sono fuggite a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

Durante il controllo del veicolo sono stati trovati 736 chili di cavi in rame. I primi accertamenti, svolti anche con il supporto dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, hanno portato a ipotizzare che il materiale possa provenire da un tratto dismesso della Ferrovia Centrale Umbra, nel territorio di Marsciano.

L'auto e il rame sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini, coordinate dalla Procura di Spoleto, proseguono per ricostruire la provenienza dei cavi e risalire all’identità delle tre persone fuggite.

Al momento, l’eventuale provenienza illecita del materiale resta al vaglio degli investigatori.