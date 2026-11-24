Da questa mattina (martedì 24 novembre), la strada che conduce alla frazione Montagna (Sansepolcro) è nuovamente percorribile, con transito a senso unico alternato.

A soli 11 giorni dall'evento calamitoso del 13 novembre, che aveva gravemente compromesso la viabilità, viene dunque ripristinato un collegamento fondamentale tra la valle e la frazione.

Un risultato importante soprattutto per i residenti, che possono finalmente tornare alla propria quotidianità, ma anche per le attività di ristorazione e le strutture ricettive del territorio, fortemente penalizzate dall'interruzione della viabilità.

Fin dalle prime ore dell'emergenza, l'Ufficio Manutenzione del Comune di Sansepolcro ha disposto interventi in somma urgenza, affidando i lavori alla ditta So.Ge Group S.r.l., che ha garantito immediata disponibilità ad operare. Contestualmente al ripristino del collegamento alternativo attraverso Montevicchi e Germaniano, si è intervenuti sul tratto stradale compromesso dall'esondazione della tombinatura sottostante.

Le opere hanno previsto l'impiego di materiale arido, la realizzazione di scogliere e di una soletta in calcestruzzo armato, consentendo il ripristino parziale della carreggiata e la riapertura al transito a senso unico alternato. A monte è stato inoltre ripristinato il normale scorrimento delle acque del Fosso di Moscheto. Nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di finitura, con la sistemazione di fossette, banchine e tombinature, mentre il ripristino definitivo della strada sarà subordinato alla redazione di uno specifico progetto e al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

L'Amministrazione comunale continua a seguire l'iter per il riconoscimento dello stato di emergenza, auspicando un esito positivo che permetta di accedere a risorse a sostegno del patrimonio pubblico e, soprattutto, dei cittadini e delle attività private che hanno subito danni.

“Un sentito ringraziamento - ha fatto sapere il Comune di Sansepolcro - va a tecnici comunali, operai,ditta incaricata, Vigili del Fuoco, Pro Loco della Montagna e a tutti coloro che, fin dalle prime ore dell'emergenza, hanno messo a disposizione competenze, professionalità, tempo ed energie. Undici giorni di lavoro intenso, collaborazione e responsabilità condivisa, nella consapevolezza che ripristinare una strada non significa soltanto ricostruire un'infrastruttura, ma restituire ad una comunità la propria autonomia, quotidianità e la possibilità di continuare a vivere e lavorare nel proprio territorio”.