Dieci denunce in stato di libertà alla Procura di Perugia, tre segnalazioni in prefettura per droga, sanzioni per guida senza patente ed ebbrezza e circa 25 mila euro di ammende elevate in ambito lavorativo.

È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svoltosi lo scorso fine settimana dai carabinieri di Città di Castello insieme ai reparti territoriali, al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia e ai cinofili di Firenze, con 49 veicoli e 83 persone controllate.

I doppi fondi con preziosi e contanti

L'episodio di maggior rilievo è scattato durante una verifica su un'auto a noleggio, a bordo della quale viaggiavano due uomini di 26 e 37 anni. Nei loro bagagli i militari hanno scoperto due doppi fondi contenenti gioielli e preziosi stimati in circa 20 mila euro, oltre a 6.100 euro in contanti. Non avendo fornito giustificazioni ritenute idonee sull'origine dei beni, i due sono stati denunciati in concorso per ricettazione, mentre refurtiva e denaro sono stati sequestrati per gli accertamenti.

Droga, documenti falsi e altre denunce, in tre senza patente

Nel corso del blitz, un residente a Città di Castello è stato denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata in precedenza, mentre un giovane di Montone è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere per un cacciavite con la punta appositamente acuminata. A San Giustino è scattata invece la denuncia per spaccio nei confronti di un uomo notato dai militari mentre cedeva una dose di cocaina.

Tre persone sono state denunciate per falsità materiale commessa dal privato in certificati e autorizzazioni amministrative dopo aver mostrato documenti d'identità contraffatti e privi di microchip. Sul fronte stradale, due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e tre conducenti tra i 26 e i 33 anni sono stati sanzionati perché al volante senza aver mai conseguito la patente.

Tre persone tra i 22 e i 36 anni sono stati inoltre segnalate alla prefettura come assuntori di stupefacenti, mentre a Umbertide un 37enne in stato di alterazione alcolica ha ricevuto la contestazione per ubriachezza manifesta dopo aver disturbato i clienti di un locale.

Ispezioni sul lavoro e prossimi servizi

Parallelamente, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia hanno ispezionato 6 attività commerciali tra Città di Castello e Umbertide e verificato la posizione di quattro lavoratori, riscontrando irregolarità che hanno portato ad ammende per circa 25 mila euro complessivi. L'Arma ha annunciato che ulteriori servizi proseguiranno nelle prossime settimane.