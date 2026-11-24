La Polizia di Assisi ha arrestato un giovane di 26 anni, già gravato da precedenti, con le ipotesi di reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, al termine di un intervento scattato alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli. Per il ragazzo è scattata inoltre la denuncia a piede libero per interruzione di pubblico servizio, rifiuto di fornire le proprie generalità, falsità materiale commessa da privato e oltraggio.

L'episodio risale ai giorni scorsi ed è iniziato con la richiesta di aiuto inoltrata al 113 dal capotreno, che aveva segnalato la presenza a bordo di un passeggero che stava creando disordini e aveva minacciato una viaggiatrice. Giunti sullo scalo assisano, gli agenti hanno provato a procedere all'identificazione, ma il 26enne si è rifiutato di declinare le proprie generalità. In evidente stato di alterazione psicofisica, il giovane ha continuato a opporsi a scendere dal mezzo, inveendo, insultando e minacciando i poliziotti.

Vista la mancata collaborazione e il protrarsi della situazione, gli agenti hanno allontanato il ragazzo dal convoglio e lo hanno accompagnato negli uffici del Commissariato di Assisi, dove ha mantenuto un atteggiamento oppositivo.

Completati gli atti di rito, è scattato l'arresto e, su disposizione del Pm di turno, il 26enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima. Nel corso dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.