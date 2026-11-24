Una problematica che si protrae da decenni quella delle cattive emissioni odorigene a Cerbara e Riosecco (Città di Castello), legate al vicino stabilimento Landini Giuntini. La criticità è stata riconosciuta anche dalla Regione Umbria, che ha autorizzato una seconda fase di interventi di mitigazione sul complesso industriale, sottoposta al controllo degli enti competenti.

Questo è quanto emerge dalla risposta dell'Amministrazione comunale all'interrogazione presentata dalla capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, che ha consentito di delineare un quadro definito di lavori, tempistiche e verifiche ambientali. “Questi emissioni maleodoranti - ha sottolineato la consigliera - incidono fortemente sulla qualità della vita dei residenti”.

Le opere e il cronoprogramma

Dopo una prima tranche di interventi portata a termine nel 2024, la nuova fase autorizzata prevede l'installazione di ulteriori sistemi di abbattimento degli odori basati su tecnologie di ionizzazione a plasma freddo e torri di lavaggio, insieme al convogliamento delle emissioni principali in due camini collocati a 45 metri di altezza.

Secondo il cronoprogramma comunicato, il cantiere dovrà aprirsi entro fine 2026, con chiusura dei lavori fissata entro giugno 2027 e collaudo previsto entro luglio dello stesso anno. Nell'arco dei 12 mesi seguenti, sono poi programmate tre campagne di misurazione olfattometrica, corredate dall'aggiornamento dello studio di impatto odorigeno e da controlli estesi ai ricettori situati entro 3 km dall'impianto. Va ricordato che queste emissioni maleodoranti toccano anche i quartieri Salaiolo, Graticole, La Tina, a volte pure fino a San Pio.

La posizione di Castello Cambia

Arcaleni ha definito l'ottenimento di un quadro chiaro su interventi e scadenze un primo risultato importante, sottolineando però che “la questione potrà dirsi superata soltanto quando i residenti non dovranno più fare i conti con gli odori molesti”. La consigliera ha richiamato la necessità di un monitoraggio puntuale e trasparente - con specifica attenzione ai centri abitati di Cerbara e Riosecco, alla raccolta delle segnalazioni e alla diffusione pubblica dei risultati delle verifiche - ribadendo che continuerà a seguire il rispetto dei tempi e le analisi ambientali, nella convinzione che “la tutela della qualità della vita e dell'ambiente vada coniugata con il benessere delle comunità senza contrapposizioni pregiudiziali verso il tessuto produttivo”.