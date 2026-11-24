Non si tratterebbe soltanto degli Intercity 581 e 598 sulla direttrice Firenze-Roma, per i quali è già stata segnalata la riduzione da otto a quattro carrozze a partire dal prossimo 16 dicembre. La stessa situazione riguarderebbe infatti anche diversi altri collegamenti ferroviari che interessano l’Umbria, allargando sensibilmente la portata del problema.

A evidenziarlo è l’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti, che ha riscontrato una riduzione delle composizioni anche per i treni 531, 534, 546 e 541, sulle direttrici Perugia-Ancona e Roma.

Dalle verifiche, gli unici collegamenti che manterrebbero una composizione di otto carrozze sarebbero l’Intercity Tacito e i treni 533 (Ancona-Roma) e 540 (Roma-Ancona). Una prospettiva che, se confermata, delineerebbe un ridimensionamento significativo della capacità di trasporto su gran parte dei collegamenti Intercity che servono il territorio regionale.

“Quello che sta emergendo – dichiara De Rebotti – è ancora più preoccupante di quanto avevamo già denunciato nei giorni scorsi. Pensavamo di dover affrontare il problema della riduzione delle carrozze su una coppia di treni particolarmente importante per l’orvietano. Invece risulta che il ridimensionamento coinvolgerebbe anche numerosi altri collegamenti utilizzati quotidianamente da cittadini e pendolari umbri. Non possiamo accettare che si proceda in questa direzione”.

“Ridurre la disponibilità di posti – prosegue l’assessore - significa rendere più difficile l’accesso al servizio ferroviario, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, penalizzando chi utilizza il treno per lavoro, studio e necessità quotidiane”.

De Rebotti ricorda che si tratta di collegamenti Intercity di competenza ministeriale, non ricompresi nel contratto di servizio ferroviario regionale umbro, ma che sono comunque essenziali per la mobilità dei cittadini e per i collegamenti dell’Umbria con le principali città italiane. “Non è possibile – conclude - parlare di rafforzamento del trasporto pubblico e, contemporaneamente, assistere a una riduzione così estesa della capacità dei treni. Chiediamo un chiarimento immediato al Ministero e ai soggetti competenti, affinché vengano verificate le scelte sulle composizioni e si scongiurino ulteriori penalizzazioni. E’ in gioco la qualità dei collegamenti ferroviari dell’intera Umbria”.