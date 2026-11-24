In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, la Casa delle Donne di Terni promuove due giornate di iniziative e incontri. Saranno appuntamenti dedicati al contrasto della violenza maschile sulle donne, alla riflessione sulle sue radici culturali e sociali e alla costruzione di strumenti e percorsi concreti per la libertà e l'autodeterminazione femminile.

Il 25 e 26 novembre saranno occasioni di confronto e partecipazione, che vedranno associazioni, istituzioni e realtà del territorio impegnate nel discutere e approfondire un fenomeno ormai strutturale, che non può essere affrontato soltanto in occasione di una ricorrenza, ma richiede un lavoro costante, responsabilità collettive e trasformazioni profonde nella società.

Il programma

Mercoledì 25 novembre, il programma si aprirà proprio negli spazi della Casa delle Donne. Dalle ore 8.30 alle 14 ospiterà un’iniziativa promossa dalla Regione Umbria – Direzione regionale Salute e Welfare, in collaborazione con l’Azienda sanitaria – Zona Sociale 10. Nel corso dell’incontro verrà presentato il Codice Rosa, la procedura adottata nei Pronto Soccorso della Regione per garantire un intervento adeguato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche della violenza maschile contro le donne. L’obiettivo è assicurare una presa in carico tempestiva e appropriata, a partire dal triage fino all’accompagnamento ai centri antiviolenza.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, nella biblioteca comunale di Terni (Bct), si terrà la tavola rotonda “La violenza maschile contro le donne a Terni: dimensione del fenomeno, strategie di contrasto e percorsi di fuoriuscita”, con la partecipazione di Befree, Liberamente Donna, Liberetutte e Terni Donne. Un momento di confronto per analizzare la dimensione del fenomeno, condividere esperienze e riflettere sulle strategie necessarie per rafforzare la rete di contrasto alla violenza e sostenere concretamente le donne nei percorsi di fuoriuscita.

Alle ore 18.30, in Piazza della Repubblica, verranno letti i nomi delle donne vittime di femminicidio. Un momento di memoria collettiva e denuncia, per ricordare le donne uccise, restituire loro identità e storia e affermare con forza che la violenza maschile non può essere normalizzata né relegata alla dimensione privata.

La giornata si concluderà alle ore 21 al Politeama Terni con la proiezione del film “Una donna promettente”.

Giovedì 26 novembre alle ore 16.30, alla Casa delle Donne di Terni, si proseguirà con il convegno “Oltre il 25 novembre”, un impegno a lavorare tutto l'anno per costruire consapevolezza, rafforzare le reti territoriali e promuovere una cultura fondata sulla libertà e sull'autodeterminazione delle donne.

“Amore criminale” dedica la puntata a Ilaria Sula

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, questa sera in prima serata, alle 21.15 su Rai 3, “Amore Criminale” condotto da Veronica Pivetti, dedica la puntata alla storia di Ilaria Sula la ragazza ternana di 22 anni uccisa a Roma con tre coltellate al collo dal suo ex Mark Samson. La serata anticiperà le nuove puntate che andranno in onda a febbraio 2027.

