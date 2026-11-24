Un innocuo nascondino che poteva trasformarsi in tragedia. Un 15enne di Cantiano (Pu), domenica pomeriggio (22 novembre) è precipitato per 12 metri nella locale chiesa di San Nicolò.

Il minore, che frequenta il Liceo Mazzatinti di Gubbio, stava giocando insieme ad alcuni amici in una sala che il parroco riserva ai ragazzi come luogo di aggregazione. Per non farsi trovare il giovane sarebbe salito fino al sottotetto della chiesa. Il controsoffitto della volta ha però ceduto e il ragazzo è precipitato nel vuoto al centro esatto dell’edificio sacro.

Gli amici, spaventatissimi, hanno subito chiamato il 118, che ha trasportato il minore all’ospedale Torrette di Ancona. Per miracolo – ed è proprio il caso di dirlo – il 15enne è rimasto sempre cosciente e sarebbe anche stato dichiarato fuori pericolo di vita, sebbene resti in prognosi riservata. La chiesa nel frattempo è stata posta sotto sequestro e le indagini dei carabinieri cercheranno di chiarire l’esatta dinamica dei fatti.