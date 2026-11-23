Parole, gesti e un grande cerchio rosso hanno attraversato questa mattina, 23 novembre, il centro storico di Perugia: bambini delle scuole dell’infanzia e studenti delle superiori hanno dato vita a “Perugia contro la violenza. Il rispetto inizia dalle parole”, iniziativa promossa dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alla presenza della sindaca Vittoria Ferdinandi, dell’assessora all’Istruzione Francesca Tizi e dell’assessora alle politiche sociali Costanza Spera, insieme a rappresentanti dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e delle scuole cittadine, la comunità scolastica ha portato nel cuore della città un messaggio condiviso: costruire ogni giorno una cultura di rispetto, libertà e uguaglianza.

Un cerchio rosso nel cuore di Perugia

La performance collettiva ha visto due cerchi abbracciare la Fontana Maggiore, simbolo identitario della città: il più vicino formato dagli studenti delle scuole superiori, il più esterno dai bambini delle scuole dell’infanzia. Un lungo nastro rosso con campanellini ha unito i partecipanti, che hanno camminato in senso opposto intorno al monumento, deposto fiocchi con parole scelte nelle classi e ascoltato “La mia voce” di Naomi Rivieccio. Al termine, un unico suono di campanelli ha chiuso la coreografia.

Parole dei bambini : abbraccio, gentilezza, ascolto, tenerezza, amicizia, cura, sorriso, amore.

: abbraccio, gentilezza, ascolto, tenerezza, amicizia, cura, sorriso, amore. Parole degli studenti: consenso, libertà, indipendenza, dignità, uguaglianza, coraggio, giustizia, consapevolezza; e anche paura, controllo, possesso, manipolazione, silenzio.

Le voci delle istituzioni

“Delle numerose parole proposte da ragazzi e ragazze – ha sottolineato l’assessora all’Istruzione Francesca Tizi – due mi hanno impressionato in particolare. Si tratta di “No” e di “posso aiutare”. Sono due parole fondamentali in questa giornata: la prima pone il concetto del limite e del valore del rispetto della persona. La seconda, invece, dimostra che ci deve essere sempre una mano tesa nei confronti di chi ha bisogno”.

“E’ bello ammirare oggi il modo in cui vi siete espressi e l’impegno che avete messo in questo progetto; rivolgo pertanto un grazie a tutti voi ed ai vostri insegnanti”.

“Dobbiamo costruire insieme una società migliore ed iniziative come questa rappresentano gesti simbolici che possono fare la differenza, facendo formazione ed informazione nelle nostre scuole”.

“Sappiamo che la strada da fare è ancora lunga, ma vogliamo lavorare per costruire una società più giusta e inclusiva tramite un’azione di sistema”.

Nel suo intervento, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi ha richiamato il valore dell’educazione e della comprensione, distinguendo con chiarezza tra amore e possesso e indicando il superamento di una cultura patriarcale attraverso la scuola.

“Delle tante parole che avete scritto, oggi ne ho scelto una determinante, ossia “voce”: perché sono proprio le parole a definire il mondo che vogliamo costruire. Ecco perché rivolgo un invito a tutti noi ed a tutti voi affinché usiate sempre la voce per contrastare ogni forma di violenza, creando un mondo migliore”.

“Di fronte a questo quadro è proprio dalle scuole che deve partire una nuova traiettoria incentrata sulla libertà ed il rispetto di tutte le donne che devono rivendicare la piena parità ed il diritto di essere libere e sicure. Noi, come Amministrazione, faremo di tutto per far sì che questi valori si affermino, prendendoci la responsabilità di educare al rispetto degli altri fin dalla tenera età”.

“Perugia oggi grazie alle vostre parole ha dimostrato di non volere che l’ultima parola sia “violenza”.

Educazione e misure concrete

L’amministrazione comunale ha annunciato un incremento del 30% del contributo destinato ai centri antiviolenza, l’avvio della revisione del regolamento per l’assegnazione delle case popolari con un punteggio aggiuntivo per le donne in uscita dai centri e lo stanziamento di fondi per portare l’educazione sentimentale nelle scuole, a partire dall’infanzia. Interventi che puntano a coniugare prevenzione, presa in carico e autonomia.

Prospettive per la comunità

L’azione educativa avviata nelle classi e portata in piazza indica una direzione: il rispetto è pratica quotidiana e responsabilità condivisa. L’immagine dei due cerchi attorno alla Fontana Maggiore restituisce un modello semplice e replicabile, dove scuola, famiglie e istituzioni collaborano per riconoscere i segnali della violenza e rafforzare competenze relazionali.

Il messaggio rimarrà visibile nei prossimi giorni con la Fontana Maggiore illuminata di rosso fino al 29 novembre: un segno che invita la città a non fermarsi al gesto simbolico, ma a proseguire sul terreno dell’ascolto, della formazione e dell’inclusione, affinché ogni “no” sia riconosciuto e ogni voce sia ascoltata.