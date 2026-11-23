Dal 28 novembre al 6 gennaio Città di Castello vivrà il Natale all’insegna di luci, verde e bellezza, con tanti spettacoli ed eventi, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Nel cuore della città luminarie, installazioni, proiezioni, piccoli boschi colorati faranno da cornice ad attrazioni pensate per i bambini e famiglie.

E’ un cartellone di “Natale in città” davvero ricco di curiosità e appuntamenti quello che l’amministrazione comunale ha presentato stamattina con l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi e le rappresentanti del Consorzio Pro-Centro Sara Severini e Sandra Manni. “Quest’anno a Natale avremo un centro storico ancora più bello, accogliente ed emozionante, da vivere tutti i giorni, dove le luminarie - che raggiungeranno anche il rione San Giacomo e via Marconi. -saranno grandi protagoniste e creeranno l’atmosfera incantata e piacevole che circonderà spettacoli, divertimenti, eventi culturali, appuntamenti con la tradizione” hanno sottolineato Guerri e Botteghi.

La attrazioni

Tra le attrazioni fisse del cartellone ci saranno: la pista di pattinaggio su ghiaccio in largo Gildoni per l’intero periodo natalizio; le immagini suggestive di ‘Emozioni di luce al centro’, lo spettacolo di videomapping sulla facciata del palazzo comunale in piazza Gabriotti; la Casa di Babbo Natale aperta tutti i fine settimana lungo corso Vittorio Emanuele; i laboratori, anche in collaborazione con le scuole, pensati per famiglie e bambini.

I luoghi della cultura

Tra i tanti eventi del cartellone 2026-2027 di ‘Natale in città’ ci saranno il confermatissimo ritorno della Mostra Internazionale di Arte Presepiale nella cripta della cattedrale (28 novembre-10 gennaio), la discesa in canoa dei Babbi Natale sul Tevere (25 dicembre), la Festa di Capodanno in piazza Matteotti con l’Alternativa (31 dicembre) e la Befana dei Pompieri (6 gennaio).

In collaborazione con Poliedro Cultura, si potranno visitare il chiostro di San Domenico e lo studio Meroni-Pillitu, mentre il Teatro degli Illuminati che compie 360 anni sarà oggetto di iniziative diverse dal 29 novembre. Per concludere, il 27 dicembre, ci sarà una festa del Teatro, una giornata dedicata a visite guidate a ingresso gratuito aperte alla cittadinanza (ore 15 e 18), spettacoli in collaborazione con le compagnie teatrali e reading. Il programma della cultura sarà completato da eventi in Pinacoteca, letture e iniziative alla Biblioteca Carducci e appuntamenti a Villa Capelletti, in collaborazione con Archeologia Arborea, Malakos e Poliedro Cultura.

Si parte il 28 novembre

Tra i momenti clou da ricordare sabato 28 novembre, la prima giornata della programmazione di “Natale in città”, insieme all’inaugurazione della XXV Mostra Internazionale di Arte Presepiale (ore 11) e all’avvio delle proiezioni in piazza Gabriotti di “Emozioni di Luce al Centro” (ore 17.30): l’apertura della pista di pattinaggio (ore 16), l’accensione delle luminarie, con la sfilata della banda e delle majorette di Lama (ore 18), e l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale (ore 18.30).

Tra gli appuntamenti finalizzati alla valorizzazione del centro storico lo Street food Mediterraneo, con balli e canti tipici itineranti in pazza Matteotti (5-8 dicembre). La programmazione di “Natale in città” coinvolgerà anche le frazioni più abitate del territorio comunale: Trestina ospiterà “Natale in piazza Garinei” (20 dicembre), la Tombola di Natale (25 dicembre) e “Arriva la Befana” (6 gennaio), mentre a Cerbara il 19 dicembre la Pro loco e le associazioni del territorio di una giornata dedicata al Natale dal titolo “Segui la Stella”. Spazio anche ai quartieri del capoluogo, dalla Madonna del Latte con “Accendiamo il Natale” (19 dicembre) a Riosecco, con “Arriva la Befana” (6 gennaio).