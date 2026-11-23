Occupazione in altri tre istituti superiori perugini. Nella mattinata di lunedì, dopo confronti tra gli stessi studenti e con dirigenti e alcuni docenti, gruppi di ragazzi hanno formalmente occupato le sedi centrali del “Giordano Bruno” e dell’”Alessi” e il “Di Betto”.

Occupazione che, come nelle altre scuole interessate, è avvenuta con l’affissione di striscioni, mentre alcuni studenti si sono posti all’ingresso per verificare l’accesso e per evitare anche infiltrazioni di giovani che non frequentano l’istituto.

Una situazione inizialmente caotica, con insegnanti e genitori che cercavano di comprendere quale sarebbe stata l’evoluzione della vicenda.

All’Alessi

All’Alessi l’occupazione è stata completata nel corso della mattinata, dopo l’iniziativa di un primo gruppo di studenti. L’occupazione di tutta la sede centrale è avvenuta al termine della mattinata, con le comunicazioni formali fatte alla dirigente e agli insegnanti presenti.

Al Giordano Bruno

Al Giordano Bruno sono entrate regolarmente le prime classi della sede distaccata del Pascal, mentre la sede centrale è stata occupata sin dalle prime ore. Iniziativa che del resto era attesa, come aveva anche comunicato la dirigente scolastica alle famiglie, alla luce di quanto avvenuto nella riunione del Comitato studentesco di mercoledì scorso. Nella comunicazione la dirigente aveva sottolineato che a volere l’occupazione era un gruppo minoritario di studenti e studentesse, nonostante la contrarietà della maggior parte dei ragazzi, compresi i rappresentanti nel Consiglio d’istituto e nella Consulta studentesca.

Al Di Betto

L’altra protesta ha interessato il Bernardino di Betto. Con l’occupazione che è stata decisa e attuata all’inizio della mattinata.

L’evoluzione

L’occupazione, secondo quanto prospettato, potrebbe protrarsi per tutta la settimana, anche se sono in atto in alcuni degli istituti interessati dei contatti tra gli studenti e la dirigenza e parte del personale scolastico per concordare altre forme di protesta che consentano la ripresa delle lezioni.