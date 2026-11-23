Armando Marcucci è il nuovo presidente comunale di Confesercenti Perugia, con delega al riassetto di Confesercenti di Corciano e Torgiano. Una indicazione che chiude ufficialmente il percorso di riorganizzazione territoriale di Confesercenti nella città capoluogo e nel suo comprensorio.

Chi è Armando Marcucci

Laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Perugia, Armando Marcucci vanta una lunga e prestigiosa carriera dirigenziale maturata tra l’Umbria, la Toscana e il Friuli-Venezia Giulia. Tra gli incarichi di maggior rilievo figurano oltre tredici anni (dal 2007 al 2020) trascorsi ai vertici come direttore generale della Cassa Edile di Trieste (Ente Bilaterale Previdenziale Privato) e contestualmente come Direttore Amministrativo di Edilmaster – La Scuola Edile di Trieste, ente formativo accreditato presso la Regione Friuli-Venezia Giulia.

In precedenza, in Toscana, ha ricoperto ruoli chiave nella gestione pubblica e dei servizi: presso AMIT (Azienda Speciale Pubblica del Comune di Lucca, poi Sistema Ambiente S.p.A.) ha curato tutti gli adempimenti civilistici per la trasformazione da azienda speciale a società per azioni a prevalente capitale pubblico, facendo inoltre parte del gruppo tecnico di lavoro CISPEL Toscana per lo studio e l’applicazione della Nuova Tariffa sui Rifiuti.

A questo si affianca un profondo legame con il tessuto associativo e sociale del territorio corcianese e perugino, dove è fondatore e tesoriere dell'Associazione L'Unanuova e presidente del Collegio dei Sindaci Revisori della Misericordia di Perugia.

Le parole di Armando Marcucci

Queste le prime parole di Armando Marcucci subito dopo il nuovo incarico: “Ringrazio i vertici regionali e provinciali per la fiducia accordatami. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità ed entusiasmo, mettendo fin da subito a disposizione dell’associazione tutta la mia esperienza professionale, la mia capacità organizzativa e soprattutto tanta voglia di fare. L’Umbria ha di fronte a sé sfide importanti e decisive, a partire dalla riorganizzazione del proprio sistema sociosanitario, dalla definizione della nuova legge sul commercio fino alla tracciatura delle future linee di sviluppo economico della regione. Il commercio di prossimità, il turismo e i servizi sono pilastri insostituibili per la vitalità dei nostri centri storici e delle nostre comunità: lavoreremo in costante ascolto degli operatori per sostenere le imprese e contribuire concretamente alla crescita del territorio”.

La soddisfazione di Granocchia

Giuliano Granocchia, presidente Regionale di Confesercenti Umbria, commenta: “Esprimo grande soddisfazione e un sentito ringraziamento ad Armando Marcucci per aver accettato questo incarico così strategico. Con la sua nomina completiamo una fase fondamentale di riorganizzazione nel capoluogo umbro. Questo traguardo arriva al termine di un intenso percorso che lo ha visto protagonista in prima linea nella campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti a tutela del commercio di vicinato: un impegno concreto per il quale ha organizzato importanti momenti di confronto con gli operatori e i cittadini, culminati con il grande successo dell’assemblea pubblica di Corciano dello scorso ottobre. Avere al timone di quest’area un professionista del suo calibro rappresenta un valore aggiunto straordinario per tutta la nostra struttura”.

Puliti: competenza e conoscenza saranno determinanti

Valter Puliti, presidente provinciale di Confesercenti Perugia: “Saluto con entusiasmo l’ingresso di Armando Marcucci nel ruolo di coordinatore per Perugia, Corciano e Torgiano. Parliamo del cuore pulsante della nostra provincia: la città capoluogo e un comprensorio particolarmente vivace, dinamico e ricco di imprese, dove il radicamento della nostra associazione è storico e in continua crescita. La competenza gestionale e la profonda conoscenza delle dinamiche economiche locali che caratterizzano Marcucci saranno determinanti per dare risposte sempre più puntuali alle esigenze dei commercianti e degli imprenditori”.