“Ai cittadini orvietani e ai viaggiatori che da qui vorrebbero andare a Roma è ormai inibito l’accesso ai treni per la capitale. Orvieto è ormai una delle aree più disagiate dell’Umbria” così il segretario generale della Filt Cgil Umbria, Ciro Zeno, che davanti la stazione di Orvieto denuncia la situazione dei trasporti ferroviari nell’Orvietano, criticando politica e istituzioni locali.

Il segretario dei lavoratori umbri dei trasporti ha affermato che il gruppo Ferrovie dello Stato e la politica nazionale hanno relegato l’intero comprensorio orvietano “a un vero e proprio ‘ghetto’ del trasporto ferroviario, mettendo in atto una sorta di ‘apartheid’ verso i cittadini di questo territorio” continuando, “a chi prende il treno 4101, un convoglio che un tempo era un Firenze-Roma e che oggi viene vergognosamente limitato a Orte viene inibito l’acquisto del biglietto per proseguire il viaggio sul treno 4153 Ancona-Roma, con la scusa che, altrimenti, quest’ultimo convoglio, a Orte, andrebbe in sovraffollamento facendo venire meno i livelli minimi di sicurezza a bordo. Si crea così una discriminazione intollerabile: su quel treno possono prenotare e salire soltanto ternani, folignati, narnesi e spoletini mentre ai cittadini in partenza da Orvieto, Chiusi, Fabro, Alviano, Baschi, Castel Viscardo, Porano, Castel Giorgio, Allerona, Parrano e Ficulle viene vietato di acquistare il titolo di viaggio. Mai era successo che a una popolazione di 50mila abitanti – ha proseguito Zeno – sia stato imposto il divieto di prendere un treno da parte di un’azienda pubblica di Stato, trattando un intero territorio come un ghetto. Tutto questo accade perché treni come il 4101 non arrivano più nella Capitale in quanto, a dire del governo e del gruppo Ferrovie dello Stato, saturerebbero l’Alta velocità in direttissima, e pur di non risolvere il nodo strutturale si preferisce tagliare fuori un’intera area interna. Per questo chiediamo con forza che questi treni tornino immediatamente a viaggiare in direttissima fino a Roma, poiché quelli a 200 chilometri orari hanno tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali per poterlo fare”.

“Ciò a cui assistiamo è il risultato dei processi di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato, una realtà finanziata con i soldi pubblici di tutti i cittadini italiani ma gestita con logiche di privatizzazione spietata. Gli umbri non hanno ancora compreso che il peggio deve ancora venire se questo percorso politico andrà avanti”. In questo processo di privatizzazione, secondo la Filt Cgil, si inserirebbe anche la riduzione dei vagoni degli Intercity, che transitano anche nella tratta Roma-Milano (e quindi anche a Orvieto), che sarebbe funzionale alla gara pubblica di appalto del gruppo Ferrovie dello Stato, e che contribuisce a creare sovraffollamento sui treni:

“È un modo – sostiene Zeno – per arrivare alla gara con un numero ridotto di personale. Per un treno con più da quattro vetture, infatti, è obbligatorio avere, oltre al capotreno, anche altro personale a bordo, mentre per quattro o un numero inferiore di vetture è sufficiente il solo capotreno. Una strategia per ridurre il personale della metà e giungere alla gara con questa situazione, non curanti dei disagi che si provocano”.