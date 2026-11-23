È durata circa due ore, nel carcere perugino di Capanne, l'udienza di convalida dell'arresto per Luca Boncompagni, il 60enne di San Secondo (Città di Castello), finito in manette venerdì scorso nell'ambito del più ingente sequestro di cocaina mai messo a segno dalla Polizia in Umbria.

Davanti al giudice per le indagini preliminari Valeria Casciello era presente il difensore dell'indagato, l'avvocato Eugenio Zaganelli, che ha chiesto per il suo assistito i domiciliari, mentre la Procura ha invece sollecitato la conferma della custodia cautelare in carcere. La gip si è riservata la decisione.

Dalla soffiata al blitz

L'inchiesta, condotta dalla squadra mobile di Perugia insieme al commissariato di Città di Castello, era partita da alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio riconducibile al 60enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, tra cui un patteggiamento a 2 anni e 8 mesi nel 2014 per un traffico di droga dal Sudamerica. Gli investigatori hanno così avviato appostamenti e pedinamenti. Già la mattina del 19 novembre gli agenti avevano notato Boncompagni raggiungere in auto una strada vicino casa e incontrare un uomo a bordo di una Jeep Renegade, sceso per ritirare un sacchetto nero. Il giorno successivo, intorno alle 11, l'uomo era uscito con il fratello a bordo di una Fiat Panda, seguiti per circa un'ora tra commissioni a Città di Castello e il rientro all’abitazione, dove è scattato il controllo.

Le lacrime e i nascondigli

Stando ai verbali, intorno alle 12.10 di venerdì, all'annuncio della perquisizione, Boncompagni sarebbe scoppiato a piangere, ammettendo di avere droga in casa, consegnando spontaneamente oltre 350 grammi di marijuana. Quando gli agenti hanno esteso la verifica ad altri locali il 60enne ha poi preso un mazzo di chiavi dal cassetto delle posate in cucina e ha indicato due luoghi: un magazzino in via Turati e un campo in via Sant'Agnese, entrambi nella frazione di San Secondo. Nel primo, in uno sgabuzzino, sono stati trovati 51 panetti di cocaina per circa 45 kg. In una baracca in lamiera sul campo, dentro due armadietti chiusi a chiave, erano invece nascosti altri 93 panetti per oltre 114 chili.

Le piste investigative

In totale, la cocaina sequestrata ammonta a 160,284 chili lordi - 144 panetti interi più altri frammenti - per un valore stimato dalla questura in circa 12 milioni di euro al dettaglio. Ora gli inquirenti cercano di ricostruire canali di rifornimento e piazze di smercio, valutando l'ipotesi che Boncompagni possa aver agito come “custode” per conto di un'organizzazione strutturata.

L'appello del sindacato Coisp

Sull'operazione è intervenuto anche il sindacato di polizia Coisp — con il presidente onorario Stefano Spagnoli, il segretario regionale Pasquale Romano e il segretario provinciale Maurizio Petroni — che si è congratulato con il Commissariato di Città di Castello per un risultato definito di assoluto rilievo. I dirigenti sindacali evidenziano come la posizione di confine tra Umbria ed Emilia-Romagna, lungo una direttrice strategica come la E45, renda il territorio particolarmente esposto al transito dei traffici illeciti. Da qui l'appello ai vertici del Viminale e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza affinché “il presidio tifernate non venga considerato un semplice ufficio periferico, ma venga potenziato con organici, risorse, mezzi e strumenti tecnologici adeguati alle responsabilità quotidiane”.

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