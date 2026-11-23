L’Umbria consolida la propria traiettoria nella transizione ecologica, con 8.760 imprese che tra 2020 e 2025 hanno realizzato o programmato investimenti verdi. Il dato, contenuto nella diciassettesima edizione di GreenItaly di Fondazione Symbola, Unioncamere e Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, segna un aumento rispetto alle 8.650 del periodo 2019-2024 e alle 8.390 rilevate due edizioni prima. L’incidenza degli eco-investimenti raggiunge il 36,4%: un valore lievemente superiore alla media italiana del 36,2%, ma con un calo rispetto al 39,4% indicato nel precedente rapporto per effetto della crescita del numero totale di imprese.

Quadro regionale: più imprese attive, incidenza da leggere con cautela

GreenItaly 2026 rileva un avanzamento graduale della platea umbra: +110 imprese rispetto alla precedente rilevazione e +370 sul dato di due anni prima (+4,4%). La quota del 36,4% va interpretata correttamente: indica che, in proporzione, le imprese con investimenti green sono cresciute meno del totale delle aziende registrate, non che abbiano rinunciato agli investimenti. La misurazione è di diffusione, non di intensità né di risultati economici.

Gli interventi indicati come eco-investimenti includono scelte eterogenee, tra cui:

L’acquisto di macchinari a minore consumo energetico

Il recupero e la valorizzazione degli scarti

L’impiego di nuovi materiali

La riorganizzazione dei processi produttivi

Per valutarne l’effetto sull’economia regionale servirà leggere, accanto alla diffusione, produttività, competitività ed effetti occupazionali.

Il confronto con le altre regioni: incidenza sopra la media

L’Umbria si posiziona sopra la media nazionale e davanti a territori confinanti: 36,4% contro Toscana (33%), Marche (30,8%), Lazio (34,2%) ed Emilia-Romagna (35,1%). Valori più elevati si registrano in Abruzzo (38,9%), Puglia (39%) e Trentino-Alto Adige (44,5%). In termini assoluti, il peso dei sistemi maggiori resta evidente: 38.430 imprese in Toscana, 13.860 nelle Marche e 51.450 nel Lazio, a fronte delle 8.760 umbre.

La distribuzione interna alla regione riflette la struttura produttiva: 6.698 imprese in provincia di Perugia e 2.059 in quella di Terni. Si tratta di grandezze di contesto, non di una graduatoria sulla qualità degli investimenti.

Competenze green: il nodo delle professionalità richieste

Il profilo cambia sul fronte delle competenze. Nel 2025 le conoscenze su risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale interessano il 79,2% delle entrate programmate in Umbria, poco sotto il 79,8% nazionale e sopra Toscana (78,6%) e Marche (78,4%). Per la gestione di prodotti e tecnologie verdi, quindi competenze più specialistiche, l’Umbria scende al 57,3% delle assunzioni previste, a fronte del 58,8% italiano, 58,5% toscano, 59% marchigiano e 61,2% laziale, collocandosi al 17° posto nazionale.

Come osserva il presidente di Unioncamere, Andrea Prete: “oltre la metà dei profili green ricercati dalle imprese è difficile da reperire”. Il tema riguarda sia la disponibilità di figure specializzate, sia l’accesso alle competenze da parte delle realtà più piccole.

Perugia e Terni: filiere, fabbisogni e traiettorie

La lettura territoriale invita a distinguere per filiera: meccanica, manifattura, agricoltura, edilizia e servizi esprimono bisogni differenti. Il rapporto registra 43.240 entrate programmate a Perugia e 12.200 a Terni in cui sono richieste competenze ambientali. La priorità è orientare investimenti e formazione verso esiti misurabili su costi, qualità e mercati.

Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria: “Un investimento verde si giudica anche da ciò che lascia nell’impresa: meno energia consumata per produrre, materiali recuperati, lavorazioni migliori, maggiore capacità di competere. Il dato sulle 8.760 aziende ci dice che l’Umbria ha una base su cui lavorare; il confronto sulle competenze ci ricorda che acquistare una tecnologia e saperla utilizzare al meglio sono due passaggi distinti. Per una piccola impresa trovare da sola tutte le professionalità necessarie può essere difficile. La risposta deve coinvolgere formazione, collaborazione tra aziende, consulenze accessibili e strumenti che permettano di misurare i risultati. Bisogna aiutare le aziende a capire dove un investimento migliora davvero i costi, la qualità e la presenza sui mercati”.

Prospettive: segnali dalle imprese e leve operative

Tra le manifatturiere che hanno realizzato eco-investimenti emergono aspettative più favorevoli: il 22% prevede un aumento delle esportazioni nel 2026 contro il 17% di chi non ha investito; il 30% si attende crescita del fatturato contro il 26%; il 18% stima più occupazione contro il 13%. Sono previsioni, non risultati consolidati, ma indicano un potenziale competitivo legato alla transizione.

Il bando della Camera di commercio

La Camera di Commercio dell’Umbria sostiene la doppia transizione digitale ed ecologica con misure mirate. Il bando camerale 2025 ha previsto contributi pari al 50% della spesa ammissibile, fino a 7.000 euro, per investimenti di almeno 5.000 euro: un supporto operativo su valutazione dei consumi, scelte impiantistiche, organizzazione dei processi e condivisione di competenze lungo le filiere.

Cosa cambia per il territorio umbro

Il quadro restituisce un messaggio chiaro: diffusione degli eco-investimenti e qualità delle competenze devono avanzare insieme. Per le imprese umbre, specialmente di piccola dimensione, la chiave sta nell’integrazione tra formazione mirata, collaborazione interaziendale, consulenze accessibili e strumenti di misurazione dei risultati. È su questo asse che l’Umbria può trasformare numeri promettenti in vantaggio competitivo stabile, con ricadute su produttività, occupazione qualificata e apertura ai mercati.