L’Ufficio di Polizia del centro storico di Perugia, istituito con decreto del Questore pro tempore del 24 luglio 2013, viene potenziato. La struttura, aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 20:00, è un presidio operativo e un punto di riferimento per il territorio. Il lavoro che svolge è duplice: assicurare l’attività di controllo e prevenzione e, al tempo stesso, consolidare il rapporto di fiducia e collaborazione tra la Polizia di Stato e la comunità.

Il personale e le pattuglie sono a disposizione della Sala Operativa della Questura per intervenire tempestivamente nell’area dell’acropoli, anche in collaborazione con le altre forze di Polizia e con gli enti presenti sul territorio. L’Ufficio assicura, inoltre, l’attività di pronto intervento e soccorso pubblico e cura la ricezione di esposti, querele e segnalazioni.

"Ci sarà una pattuglia appiedata anche di giorno" ha detto il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, in occasione della visita alla sede insieme al prefetto Paolo Canaparo e al questore Alfonso Polverino. "Nella strategia che il prefetto ha immaginato nell'ambito delle varie iniziative per aumentare la sicurezza - ha spiegato il sottosegretario -, c'è anche questo potenziamento in centro. Oltre ai servizi garantiti di sera, anche nell'arco della giornata c'è presenza di personale con una pattuglia a piedi, una presenza più visibile e più fuori dagli uffici rispetto a normali servizi".

Il potenziamento potrebbe essere completato entro marzo 2027.