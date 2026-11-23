Un presidio costante, radicato nel tessuto urbano e pensato per garantire vicinanza concreta ai cittadini, ai commercianti e ai visitatori. È questo il ruolo dell’Ufficio di Polizia “Centro Storico”, una struttura strategica che opera alle dirette dipendenze del Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto della Questura. Istituito il 24 luglio 2013 con decreto del Questore pro tempore, in attuazione delle direttive del Capo della Polizia del dicembre 2012, il Posto di Polizia risponde all’esigenza di assicurare una presenza visibile e continuativa nell’area dell’acropoli. A guidare l’Ufficio è un Ispettore Superiore della Polizia di Stato, con la qualifica di Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, alla testa di una squadra impegnata quotidianamente sul campo.

Orari e servizi per il cittadino



La struttura garantisce un’ampia copertura per venire incontro alle necessità dell’utenza: gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato, con orario continuato articolato su due turni, dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 14:00 alle 20:00. All’interno dell’Ufficio i cittadini possono presentare denunce, querele, esposti e segnalazioni, trovando un punto d’ascolto immediato e accessibile nel cuore della città.

Pronto intervento e sinergia sul territorio



Oltre all’attività di front-office, l’Ufficio svolge una fondamentale azione dinamica. Il personale e le pattuglie operano in costante raccordo con la Sala Operativa della Questura, pronti a garantire interventi tempestivi di controllo, prevenzione e soccorso pubblico in tutta l’area del centro storico. Questa azione si sviluppa in stretta sinergia con le altre Forze di Polizia e con gli enti locali, creando una rete integrata a tutela della sicurezza urbana.