Perugia rafforza la sua rete di protezione civile e sociale con l’inaugurazione della nuova sede del Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana in via Manna. L’evento ha riunito vertici nazionali e territoriali dell’associazione, istituzioni locali e comunità, sottolineando il valore strategico di una struttura moderna e accogliente al servizio della città e del territorio umbro.

Presenze istituzionali e continuità associativa

Il taglio del nastro ha visto la partecipazione di figure rappresentative della Croce Rossa e delle istituzioni, a testimonianza di un impegno condiviso e di lungo periodo. Gli ex presidenti del Comitato di Perugia: Binaglia, Fioroni, Scura. L’attuale presidente del Comitato, Antonio Piro. Il presidente regionale Mirco Pallotti. Il presidente nazionale Rosario Valastro e il segretario generale: Massimiliano Geoli.

Tra le autorità istituzionali, la sindaca Vittoria Ferdinandi e il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti.

Il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco .

Sarah Bistocchi, presidente assemblea legislativa.

Una cornice istituzionale ampia che conferma come il lavoro della Croce Rossa a Perugia sia frutto di una storia condivisa e di una rete operativa radicata nella comunità.

Riconoscimenti ai volontari e radici sul territorio

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati attestati di riconoscimento ai volontari per l’impegno pluriennale:

2 volontari con 35 anni di attività;

4 volontari con 25 anni di attività;

10 volontari con 15 anni di attività.

Tra questi ultimi è stato segnalato Giorgio Cavallucci, toreggiano residente a Ponte San Giovanni e socio della Pro Ponte. Proprio nella sede dell’associazione, in via Tramontani, Cavallucci seguì nel 2008 il corso che lo portò, nel 2009, alla certificazione di Soccorritore. Un percorso capace di unire formazione, vicinanza ai quartieri e servizio alla collettività, salutato dai complimenti della Pro Ponte, della comunità di Ponte San Giovanni e di Tuoro sul Trasimeno.

Una casa per 400 volontari

Con l’apertura della sede di via Manna, i 400 volontari del Comitato di Perugia possono contare su spazi rinnovati e funzionali. La struttura, descritta come moderna e accogliente, si propone come un simbolo di coesione: un luogo in cui la prontezza dell’intervento d’emergenza incontra l’abbraccio solidale verso chi è rimasto indietro.

Per una realtà come Perugia, dove la capacità di risposta e l’inclusione sociale sono leve decisive di sviluppo, la disponibilità di una sede adeguata significa coordinamento più efficace, maggiore continuità operativa e un ulteriore punto di riferimento per cittadini e associazioni.

Impatto locale e prospettive per l’Umbria

Il rafforzamento logistico e organizzativo della Croce Rossa a Perugia parla a tutta l’Umbria: la sinergia tra istituzioni, volontari e comunità locale può tradursi in servizi più prossimi ai bisogni reali e in percorsi di formazione e inclusione replicabili in altri contesti del territorio.

Valorizzazione del capitale umano: l’esperienza dei volontari storici affianca l’ingresso di nuove energie.

Continuità con il tessuto civico: il legame con realtà come la Pro Ponte rafforza le connessioni di quartiere.

Approccio costruttivo: la sede come crocevia tra operatività, educazione alla cittadinanza e prossimità sociale.

Questa pagina, aperta a Perugia, è un tassello di quella Umbria che funziona: una regione che investe su spazi, competenze e reti per trasformare la solidarietà in sistema, con benefici tangibili per la qualità della vita e la resilienza comunitaria.

Perché conta

La nuova sede del Comitato di Perugia della Croce Rossa Italiana in via Manna non è solo un luogo fisico. È un’infrastruttura sociale che consolida la capacità di risposta, valorizza i percorsi dei volontari e mette al centro la relazione con i cittadini. Un avanzamento che unisce identità locale e visione futura, in linea con una crescita sostenibile e condivisa del territorio umbro.