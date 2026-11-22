Assisi accende i riflettori sulla cultura d’impresa con il XX forum interregionale del Centro, ospitato nella Sala Cimabue del Sacro Convento. Il convegno inaugurale, «EROI – La firma del coraggio», ha posto al centro il tema del fare impresa in Italia in un contesto complesso, rilanciando la responsabilità delle nuove generazioni. A guidare l’incontro è stato il giornalista e conduttore televisivo Pierluigi Pardo.

Un forum che unisce il Centro Italia

L’iniziativa è promossa dai Gruppi Giovani Imprenditori di Confindustria di Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche, riuniti nel Comitato Interregionale del Centro per condividere progetti e rafforzare la collaborazione tra territori. Alla giornata inaugurale hanno preso parte circa 300 giovani imprenditori provenienti da tutta Italia, con l’obiettivo di intrecciare competenze e visioni per la competitività del sistema produttivo.

Ad aprire i lavori è stato Daniele Tonti, presidente del Comitato Interregionale del Centro e del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria, a testimonianza del ruolo propulsivo che il sistema umbro può esercitare nell’ecosistema centroitaliano dell’innovazione.

Saluti istituzionali e focus del presidente

Hanno portato i saluti istituzionali Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Donatella Casciarri, assessore al Bilancio del Comune di Assisi, Giammarco Urbani, presidente di Confindustria Umbria, Paolo Chifari, amministratore unico di Sviluppumbria e Federico Sisti, segretario generale della Camera di Commercio dell'Umbria. La cornice istituzionale evidenzia una regia territoriale orientata a condizioni favorevoli per chi investe, forma competenze e crea lavoro qualificato.

«Abbiamo scelto la parola “Eroi” – ha sottolineato Daniele Tonti – pensando al coraggio quotidiano di chi decide di restare in Italia e continuare a fare impresa anche nei momenti difficili, soprattutto in un contesto paese e geopolitico non particolarmente favorevole allo sviluppo di impresa. La “firma” richiama il momento in cui una decisione diventa un impegno. Quando scegliamo di investire, ci assumiamo un rischio e una responsabilità verso le persone che lavorano con noi. Vogliamo contribuire al futuro del Paese facendo crescere qui le nostre aziende e creando opportunità di lavoro nei territori in cui operiamo. Con questo forum vogliamo dare voce a una generazione che non si limita a immaginare il futuro, ma vuole esserne protagonista. È anche questo il senso della nostra collaborazione tra Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche: condividere esperienze, idee e progetti per rendere il Centro Italia un sistema più forte, competitivo e capace di offrire opportunità alle nuove generazioni».

Tre panel per competere nel presente

Il programma si è articolato in tre prospettive complementari, con l’intento di offrire strumenti concreti alle imprese.

«Decidere» . Introduzione di Francesco Clerissi, Regional Manager Centro di Manpower Italia; moderazione di Caterina Rampini, consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria. Interventi di Lorenzo Flavi, CEO di Fomap, Massimo Pomilio, AD di Pomilio Blumm e Mario Filippi Coccetta, presidente e AD di Fabiana Filippi.

«Rischiare» . Introduzione di Simone Pietrobattista, Head of Marketing di Allianz Trade MMEA; moderazione di Nicolò Bartolini, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria. Interventi di Matilde Eloisa Pitorri, presidente e AD di Antiche Fonti di Cottorella, Massimo Piacenti, presidente e AD di Authentica e Cristina Colaiacovo, vicepresidente di Financo e consigliere di amministrazione di Colacem.

«Crescere». Introduzione di Lorenzo Nosellotti, partner della Line of Service Deal Advisory di KPMG Advisory e socio responsabile del coordinamento di tutte le attività di consulenza di KPMG Advisory nel Centro Italia; moderazione di Nicolas Lolli, consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria con delega a start-up e innovazione. Interventi di Francesco Casoli, presidente del Gruppo Elica, Federica Angelantoni, executive vice president di Angelantoni Industrie e Giacomo Colussi, AD di Colussi.

Ricadute per l’Umbria e per i giovani

L’impostazione per panel valorizza tre leve critiche del sistema produttivo: scelte strategiche, gestione del rischio e sviluppo. Per l’Umbria, questa traiettoria significa mettere a fattor comune esperienze di filiera e competenze manageriali, con ricadute su formazione, innovazione e attrazione di talenti. Il confronto interregionale consente di individuare modelli replicabili e percorsi di miglioramento utili a irrobustire l’ecosistema imprenditoriale locale.

La prospettiva emersa ad Assisi guarda a una crescita fondata su rete, capitale umano e processi: elementi chiave per imprese resilienti, capaci di generare opportunità stabili nei territori e di affrontare transizioni tecnologiche e organizzative senza perdere radicamento.

Chiusura e prossimi passi

A concludere i lavori è stata la presidente nazionale Giovani Imprenditori Confindustria, Maria Anghileri, che ha legato le traiettorie del decidere, rischiare e crescere alle proposte e alle politiche di categoria per migliorare le condizioni del fare impresa e la competitività delle nuove generazioni. All’evento sono intervenuti anche Stefano Perazzelli, presidente Comitato regionale Giovani Imprenditori Confindustria Abruzzo, Eugenio Samori, presidente Giovani Imprenditori Unindustria e Matteo Polli, presidente Comitato Regionale Giovani Imprenditori Confindustria Marche.

Dal confronto emergono linee operative utili al sistema Umbria: rafforzare le competenze, investire nella continuità generazionale e intensificare le collaborazioni tra territori. È in questa direzione che il forum offre un contributo concreto, trasformando l’ascolto in impegno e il progetto in responsabilità condivisa.