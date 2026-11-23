Via libera definitivo anche sul fronte giudiziario alla compatibilità ambientale espressa dalla Regione Umbria nel maggio 2025 per l'adeguamento a due corsie della E78 Grosseto-Fano, tra lo svincolo di Selci-Lama (E45) e Parnacciano, fino all'imbocco della Galleria della Guinza.

Con la sentenza n. 441/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha riunito e respinto integralmente i ricorsi presentati dal Comune di San Giustino e da un fronte composto da 15 imprese del territorio - tra cui Aboca, Kemon ed Erm Group - e 35 privati proprietari di immobili o attività lungo il tracciato.

I giudici hanno confermato la legittimità del progetto definitivo di Anas, ritenuto di interesse strategico, ribadendo che “il Tribunale non può sostituirsi alle valutazioni tecniche di Ministeri ed enti competenti se non in presenza di errori manifesti o palesi illogicità”.

Il nodo del tracciato, la soluzione "1+B" contro la variante a sud

Al centro del contenzioso c'era la scelta del tracciato lungo circa 10 km (comprensivo di due rotatorie, una galleria artificiale, due naturali e otto viadotti): la soluzione "1+B" approvata da Anas passa a nord degli abitati di Selci e Lama, mentre Comune e ricorrenti chiedevano di spostare l'asse più a sud ("3+D" o "4+D"), in un'area prevalentemente produttiva, lamentandone la mancata valutazione in sede di VIA.

Per il Tar, tuttavia, non esiste alcun obbligo di riesaminare un'alternativa già scartata in precedenza per ragioni oggettive e comunque discussa in Conferenza di servizi nel 2025: Anas aveva infatti accantonato l'ipotesi "D" già nel febbraio 2023 perché ricadeva quasi interamente in aree ad alto rischio idraulico (PAI), imponeva un viadotto sul Tevere lungo 1,35 km con impatto paesaggistico non mitigabile, allungava gli svincoli con la E45 e comportava costi, espropri e nuove indagini ambientali e archeologiche.

I pareri degli enti, la sicurezza stradale e l'archeologia

Il Collegio ha smontato anche tutte le contestazioni sull'istruttoria. Le prescrizioni contenute nei pareri favorevoli di Soprintendenza, Provincia di Perugia e Comune di Città di Castello su acustica, paesaggio e tutela degli habitat - come il ponte ad arco in corten senza appoggi a terra per il viadotto Parnacciano nel sito Natura 2000 - non rendono contraddittori gli atti, ma fissano vincoli da attuare nella progettazione esecutiva.

Allo stesso modo, la relazione del Ministero delle Infrastrutture su sicurezza stradale e verifica preventiva dell'interesse archeologico seguono iter autonomi rispetto alla VIA: la scheda ministeriale non riporta alcun "bollino rosso" bloccante, ma solo punti di attenzione da affinare nei successivi livelli progettuali, mentre gli approfondimenti archeologici della Soprintendenza si sono regolarmente conclusi tra gennaio e febbraio 2026.

No alla consulenza tecnica d'ufficio e spese compensate

Respinta infine la richiesta dei privati di disporre una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) - giudicata inammissibile perché avrebbe comportato un'indebita ingerenza nelle competenze riservate alla pubblica amministrazione -, il Tar ha rigettato ogni istanza compensando integralmente le spese di lite tra le parti.