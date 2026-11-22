Due distinte attività, la prima di spaccio di droga, la seconda di sfruttamento della prostituzione femminile e transessuale, entrambe tenute da un unico soggetto, un albanese di 34 anni da molti anni residente in città e titolare di una ditta operante nel settore automobilistico, finito ieri mattina in carcere a seguito di una complessa indagine del Commissariato di Spoleto coordinato dalla locale Procura della Repubblica.

Il tutto nel cuore della città del festival, in due distinti appartamenti distanti poche centinaia di metri l’uno dall’altro.

E’ in sintesi l’operazione scattata ieri mattina che ha visto impegnati una quindicina di agenti della Polizia di Stato, supportati dalle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Sull’inchiesta vige il massimo riserbo degli inquirenti, anche se la notizia è stata anticipata stamani sulle colonne de Il Messaggero e Corriere dell’Umbria, non fosse che già da ieri mattina in città non si parlava d’altro.

Una indagine complessa, in cui è risultato fondamentale il ricorso ad attrezzature informatiche e appostamenti in borghese, che hanno potuto accertare non solo il disegno criminoso messo in atto dall’uomo, ma anche i molti clienti che a lui si rivolgevano per la cessione di droga (principalmente cocaina) o alle donne e ad almeno un trans, di origini sudamericane, che, attraverso annunci su siti web, pubblicizzavano le loro prestazioni a pagamento.

A quanto trapela, l’inchiesta è iniziata la scorsa estate quando condomini e vicini di uno stabile di Via Cacciatori delle Alpi, a ridosso delle mura urbiche, hanno lamentato agli agenti il continuo via vai di clienti diretti verso uno specifico appartamento.

Le prime risultanze investigative avrebbero accertato che dietro alle ragazze, come pure al trans identificato ieri mattina, ci fosse l’organizzazione del 34enne, spesso presente nell’edificio. Come hanno testimoniato a Tuttoggi alcuni vicini che avevano notato la potente auto spesso lì parcheggiata dall’albanese: una Mercedes AMG A 4matic di color giallo, a dimostrazione che l’uomo non aveva timore di farsi notare.

L’indagine si è così presto allargata dallo sfruttamento della prostituzione allo spaccio di droga – queste le ipotesi di reato contestate all’individuo -, prolungando così i tempi ma consentendo agli investigatori di accumulare una consistente quantità di prove.

Nulla è dato sapere circa le perquisizioni condotte nell’appartamento abitato dall’uomo in via Maurizio Quadrio e in quello di via Cacciatori delle Alpi: grazie all’infallibile fiuto delle unità cinofile della Guardia di Finanza sarebbe stata sequestrata droga, denaro contante e attrezzature per il confezionamento delle dosi.

I pedinamenti e i rilievi informatici acquisiti nei mesi consentirebbero di ricostruire anche la lista dei “clienti”. Che ben presto potrebbero essere convocati per essere ascoltati dagli investigatori.

Una situazione che, ora, fa tremare molti in città. E che potrebbe portare a breve ad ulteriori, clamorosi sviluppi.

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