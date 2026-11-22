Ha lasciato il posto fisso da insegnante di sostegno a Spoleto per entrare in monastero, come suora di clausura a Montefalco, in quello stesso luogo dove un anno fa Papa Leone XIV ha voluto recarsi dopo il saluto dell'Assemblea della Cei ad Assisi. Una scelta maturata negli ultimi 5 anni, quella di Stefania Montioni, 42 anni, di Castel Ritaldi, che ieri l'ha portata a ricevere ufficialmente l'abito bianco del noviziato, insieme ad una giovane della provincia di Rovigo, Mariapia Fioratti.

E' stata una cerimonia partecipatissima e pregna di emozione quella che si è tenuta nella chiesa di Santa Chiara della Croce, dove le monache di clausura, agostiniane, hanno accolto le due giovani, che finora erano postulanti all'interno dello stesso convento, durante i Primi vespri presieduti da padre Pasquale Di Lernia, procuratore generale dell'Ordine di Sant'Agostino.

L'inizio di un percorso

Per Stefania e Mariapia si tratta dell'inizio di un percorso, che durerà 2 anni per poi proseguire con i primi voti ed arrivare poi alla professione perpetua soltanto tra qualche anno.

Ad anticipare il rito, sono state le parole della priora delle agostiniane di Montefalco, suore Maria Cristina Daguati, che ha raccontato brevemente la storia delle due donne. Mariapia Fioratti da tempo frequenta con la sua famiglia il santuario di Santa Chiara da Montefalco ed ha scelto di entrare a far parte del monastero. Stefania Montioni, dalla vicina Castel Ritaldi, ha iniziato la sua frequentazione delle religiose da 5 anni. Insegnante di sostegno a Spoleto, dopo la laurea in storia dell'arte e specializzazioni e impieghi nel settore, ha scelto di lasciare il posto fisso conquistato con anni di studi.

L'abito bianco e i simboli dell'Ordine di Sant'Agostino

Durante la celebrazione dei Primi vespri, a Stefania e Mariapia è stato consegnato l'abito bianco che indosseranno da qui in avanti, con i simboli dell'Ordine di Sant'Agostino. Oltre alla veste e al velo bianchi, la cintura di pelle nera, simbolo degli Agostiniani e la croce al petto.