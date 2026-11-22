Nuovi controlli dei carabinieri della Compagnia di Perugia nella zona di Fontivegge. Al servizio hanno preso parte militari della Stazione Carabinieri di Perugia, del Nucleo Radiomobile e delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) del 6° Battaglione “Toscana”, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro.

Nel corso delle attività sono state identificate in tutto 37 persone, controllati 12 veicoli e sottoposto a verifica un esercizio commerciale. Sono state, inoltre, contestate tre violazioni al Codice della Strada.

All’esito dei controlli, un 42enne è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un controllo effettuato nei pressi della stazione ferroviaria di Fontivegge, infatti, l’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di crack. Manifestando un marcato stato di agitazione, ha opposto resistenza ai militari, tentando di colpirli con calci e pugni, nonostante i ripetuti tentativi degli operanti di ricondurlo alla calma. I militari sono riusciti a immobilizzarlo e a riportare la situazione sotto controllo. L’uomo è stato successivamente accompagnato presso gli uffici del Comando Compagnia di Perugia per gli adempimenti di competenza.

Per il possesso della sostanza stupefacente è stata, inoltre, effettuata la prevista segnalazione alla Prefettura, ai sensi della normativa vigente, quale presunto assuntore di sostanze stupefacenti.