Si terrà lunedì mattina, davanti al gip Valeria Casciello, l'udienza di convalida a carico di Luca Boncompagni, l'imprenditore edile di Città di Castello arrestato venerdì mattina dopo che nella sua disponibilità sono stati trovati ben 160 kg di cocaina. L'uomo - attualmente recluso al carcere di Capanne - è difeso dall'avvocato Eugenio Zaganelli, che già lo aveva difeso quando nel 2014 era finito, insieme al fratello, al centro di un'altra inchiesta per spaccio (qui l'articolo dell'epoca). Tutta un'altra vicenda rispetto a quella attuale, che vede il sessantenne di San Secondo accusato di aver stoccato il più grande quantitativo di droga mai sequestrato in Umbria. Ben 144 panetti di cocaina, con vari simboli impressi sopra, che una volta smerciati sul mercato avrebbero prodotto un utile di circa 12 milioni di euro.

Secondo gli inquirenti - che ora indagano a tutto campo per ricostuire l'intera rete del traffico di droga - la cocaina proverrebbe dall'Albania. Visto l'ingente quantitativo, sarebbe presumibilmente stata destinata allo spaccio almeno in tutto il centro Italia. Ma sarà il prosieguo delle indagini coordinate dal procuratore di Perugia Vincenzo Iannarone a cercare di fare piena luce sui vari aspetti.

A permettere alla polizia di Città di Castello e alla Squadra Mobile di Perugia di operare il maxi sequestro di cocaina, e il conseguente arresto di Luca Boncompagni, sarebbe stata una soffiata. Ne sono scaturiti servizi di osservazione e pedinamento, culminati venerdì mattina con la perquisizione nei confronti del 60enne, prima nella sua auto e poi in casa; quindi l'accesso ad un magazzino, dove erano custoditi i primi 51 panetti di stupefacente, e poi in un capanno in un suo terreno, per altri 93 panetti di cocaina. Ben 144 i panetti totali sequestrati, per un totale appunto di 160 kg lordi di cocaina, oltre a 300 grammi di marijuana.

L'imprenditore edile tifernate, però, potrebbe essere stato solo un magazziniere della droga. Un "pesce piccolo" di una enorme rete che appunto poteva smuovere milioni di euro attraverso lo spaccio.