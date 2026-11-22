Un gancio destro devastante ha mandato al tappeto Clemente Russo nel match che lo vedeva all’esordio tra i pro a 44 anni contro Momo Elmaghraby, 30enne egiziano, già campione italiano dei pesi mediomassimi. All’Allianz Cloud di Milano, in occasione dell’evento The Art of Fighting – TAF 14 Tatanka ha sfidato un atleta molto più giovane e preparato sotto il profilo tecnico che con il jab e il gancio ha tenuto a bada lo sfidante. L’incontro, molto pubblicizzato e atteso, è durato 3 riprese, circa 7 minuti e mezzo in tutto; precisamente al minuto 1’46’’ del terzo round, l’arbitro di Terni Paolo Ruggeri, ha messo fine al combattimento per knock out tecnico.

Ko per Russo

I 14 anni di differenza si sono sentiti sul ring e Tatanka è stato fermato dall’arbitro dopo aver subito un gancio che è entrato violentemente nella guardia del pugile campano; dopo essersi rialzato, Russo è finito piegato con la testa le corde e l’arbitro ternano, ravvisando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità dell’atleta ha messo fine all’incontro. Nonostante qualche polemica a fine incontro, perché Russo riteneva di essere stato spinto e di poter continuare, a fine match l’italiano ha ammesso la superiorità dell’avversario e l’arbitro ha valutato correttamente l’instabilità sulle gambe di Tatanka.

Momo Elmaghraby verso incontri internazionali

Quello che doveva essere per Russo il match della vita è diventato, invece, un palcoscenico d’eccezione per Momo che con un record di imbattibilità di 14 incontri, sembra proiettato verso una carriera internazionale.

La famiglia Ruggeri

L’arbitro ternano Paolo Remigi è attivo dal 2011 con base a Terni e ha arbitrato o giudicato decine di incontri professionistici (37 match registrati fino al 2026). Appartiene a una delle famiglie più note del pugilato ternano e italiano. Suo padre, Remigio Ruggeri (scomparso nel 2023), è stato arbitro e giudice FPI e IBF per 54 anni, dirigendo titoli italiani, europei e mondiali; lo zio Renzo Ruggeri fu campione italiano dilettanti e oro ai Giochi del Mediterraneo, mentre lo zio acquisito Amleto Falcinelli fu campione italiano professionisti dei pesi gallo. Remigio Ruggeri è stato particolarmente esperto nel settore professionistico, arbitrò quindici Titoli Italiani. Nel 1997 entrò nella Ibf, per la quale prestò la sua opera per 30 volte come arbitro e per 48 come giudice in Titoli Internazionali e Mondiali, terminando la sua straordinaria carriera nel 2018.