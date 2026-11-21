La realizzazione del nuovo centro commerciale può attendere, visto che alla Giunta municipale è bastato che l’opposizione invocasse “la trasmissione degli atti alla Procura” della variante alla Convenzione con la società costruttrice, per convincere lo stesso primo cittadino a ritirare la pratica che stava per essere sottoposta al Consiglio comunale (e con ogni probabilità votata dalla maggioranza, che già l’aveva licenziata favorevolmente in Commissione).

E’, in sintesi, quanto successo nell’ultima seduta del parlamento cittadino che ha registrato non poco imbarazzo tra membri della Giunta e persino dirigenti quando i consiglieri di Alleanza civica (Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili) con il sostegno di Insieme per Spoleto (Cintioli, Loretoni e Piccioni) hanno evidenziato come la “modifica” alla Convenzione già approvata dal Consiglio avrebbe rappresentato un probabile danno economico alle casse comunali.

Ma andiamo con ordine per ricostruire una partita nata, cresciuta e, al momento sospesa, già dal 2022 (poco dopo l’insediamento dell’attuale governance a guida Pd-M5S-Civici Umbri) quando venne deciso, con buona pace per la sbandierata città senza nuove cementificazioni, di concedere la costruzione di un nuovo supermercato lungo viale Marconi attraverso la modifica del PRG su un’area la cui destinazione precedente era a Servizi Parco Urbano (FPV).

In cambio la società costruttrice, estranea ai pasticci amministrativi del Palazzo emersi nell’ultima assise, si sarebbe accollata la realizzazione di una nuova rotatoria (380mila euro circa), la costruzione di parcheggi per 180mila euro e, al posto dei 297mila euro stimati per oneri della cosiddetta Bucalossi, la realizzazione di 3 campi da tennis destinati verosimilmente al Circolo Montarello con, in aggiunta, una struttura da adibire a spogliatoi (110mila euro)a. La stessa area dove si sarebbe realizzato il circolo sportivo sarebbe passata al Comune.

Una proposta sensata, almeno concettualmente, se non fosse che proprio Alleanza civica aveva denunciato il “non senso” di una rotatoria su via Marconi che la Giunta, nel progetto di Agenda urbana, vorrebbe a senso unico, come pure l’inopportunità di realizzare campi da tennis a ridosso del bombolone gas liquido che serve l’adiacente distributore di carburanti, specie dopo la catastrofe avvenuta a Roma, nella zona Prenestino-Centocelle, per l’esplosione durante le operazioni di scarico di gpl da autocisterna a serbatoio costata la vita ad un uomo e ferite a più di 40 persone.

Recepita la seconda, con l’intenzione del comune di realizzare l’impianto tennistico in piazza d’armi, nulla sembra invece cambiato per avviare il senso unico in via Marconi.

E arriviamo a questi ultimi lavori dell’assise, con la relazione del presidente della Commissione, l’agronomo Daniele Filippi (Civici Umbri), che illustra sommariamente le novità – inclusa la possibilità per la ditta costruttrice di realizzare un impianto fotovoltaico e colonnine per la ricarica di auto sul terreno in cessione non più interesat dai cmpi da tennis - e che l’atto è stato votato favorevolmente dallo stesso insieme ai consiglieri Alleori (C.U.), Bonanni (M5S), Calabresi (PD); mentre si sono astenuti Profili e Cintioli.

Il Presidente Marco Trippetti passa quindi la parola al Segretario generale che ricorda all’aula come l’atto all’esame sia una “variazione richiesta dalla società e adottata dalla giunta”. Tutto bene, se non fosse che di lì a pochi istanti la dirigente Sara Spitella lo smentisce, informando che sono stati invece gli uffici a proporre la variante all’atto.

Il gelo scende in aula, manca solo qualche pinguino e un orso polare per comprendere come le parole della dirigente descrivono un iter di cui, a quanto pare, nessuno sapeva nulla.

Profili ne approfitta e, senza fare sconti (è proprio il caso di dirlo), rilegge i passaggi più importanti dei due atti segnalando come, fermo restando il versamento degli oneri della Bucalossi, dall’ultima Convenzione scompaiano i 110mila euro per gli spogliatoi e non sia stato quantificato il valore del terreno su cui, al posto del circolo tennis, dovrebbe sorgere l’impianto fotovoltaico e le colonnine elettriche, che rappresentano una ulteriore “impresa” economica per il futuro centro commerciale.

Ad onore della società costruttrice c'è da dire che la stessa ha sottoscritto di voler rispettare sia le condizioni poste nella prima Convenzione che, ovviamente, quelle proposte nella seconda.

“Vi invito” dice Profili ricorrendo ad una buona dose di diplomazia “a riportare la pratica in Commissione, meglio sarebbe ritirarla”.

A microfoni spenti, mentre tra la maggioranza c’è chi vorrebbe andare ugualmente avanti, è bastato paventare che, in caso contrario, gli atti sarebbero stati trasmessi all’autorità inquirente “tanto appare evidente il danno che ne deriverebbe per il Comune”.

Trippetti sospende la seduta. Ci vorranno almeno 40’ prima di rientrare in aula, con la maggioranza scura in volto: i più giurano di non aver saputo nulla sull’iter, di sicuro, quanto meno in Commissione, non hanno confrontato bene le due Convenzioni.

La parola passa quindi ad un imbarazzato sindaco Andrea Sisti: “sentita la maggioranza e i tecnici riteniamo corretto il rinvio il della pratica…ehh il ritiro… rinvio o ritiro?” chiede guardando Profili, assurto a sua insaputa consulente della maggioranza che annuisce per la seconda opzione. “Ritiro” conclude il primo cittadino.

Una situazione imbarazzante che va a sommarsi a quelle che hanno interessato e interessano altre vicende urbanistiche come l’area del cosiddetto laghetto di Teodorico (che a giorni vedrà nuovamente il Tar dell’Umbria pronunciarsi su un ricorso della proprietà), quella del nuovo palasport e dello stadio (su cui ci sarebbero non pochi problemi ancora da risolvere in termini di sicurezza) e, da ultimo, anche i lavori del rifacimento del piazzale antistante la Stazione ferroviaria contro i quali è partita una raccolta firme che in pochi giorni ha sfiorato le mille sottoscrizioni.

Piove in aula (video), “fate acqua da tutte le parti”

Nel corso dei lavori del Consiglio c’è stato anche un momento di sorpresa quando il consigliere Cretoni (FdI) durante un proprio intervento si è accorto come dal soffitto dell’aula scendessero gocce d’acqua. Una situazione che ha visto l’immediato intervento della Protezione civile e dei tecnici municipali, che hanno risolto in breve il problema causato dall’intasamento di una canaletta di scolo delle acque piovane.

Ironico l’intervento del consigliere Paolo Piccioni (IpS) “Che questa sia una amministrazione che fa acqua da tutte le parti lo dicevamo da tempo, ora è evidente; comunque vista la presenza della Protezione civile chiedo una sospensione per consentire i lavori dei tecnici”.

“Concesso”, ha decretato uno sconsolato Presidente del Consiglio.

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