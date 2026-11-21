Intensificati i controlli straordinari del territorio predisposti dalla Questura di Perugia in tutta la provincia con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori, tra i quali i furti in abitazione.

I controlli si sono concentrati nell’assisano dove le volanti del commissariato di Assisi, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze delle chiese e delle Basiliche e le zone più popolose della città al fine di prevenire anche gli scippi e lo spaccio di stupefacenti. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, i poliziotti hanno effettuato 9 posti di controllo e numerosi pattugliamenti delle zone residenziali, utili per verificare il traffico e sottoporre a verifiche più approfondite le persone con precedenti specifici o sospette. Identificate 133 persone e sottoposti a verifica 68 veicoli, con una sanzione amministrativa; tre infine, gli esercizi pubblici sottoposti a controllo.