Al Liceo Linguistico "F. Angeloni" di Terni arriva la nuova curvatura “Comunicazione internazionale e marketing digitale”: tre lingue straniere e nuove competenze per comunicare, creare e orientarsi nel mondo.

L’Angeloni di Terni amplia l’offerta formativa

Il Dirigente Scolastico, Luigi Sinibaldi, presenta l’offerta formativa dei Licei "Angeloni" che si arricchisce di un’importante novità, per rispondere in modo ancora più completo alle esigenze dei ragazzi e garantire una formazione al passo con i tempi. “Abbiamo parlato con gli studenti del quinto anno del Linguistico – afferma il DS Sinibaldi - chiedendo loro se ci fossero attività formative con le quali completare il percorso scolastico svolto”. Proprio a partire dalle loro riflessioni è nata la curvatura “Comunicazione internazionale e marketing digitale”.

Il percorso di studi

Il Dirigente precisa che tale curvatura prevede nel biennio un’ora in più a settimana di informatica, con preparazione alla certificazione internazionale delle competenze digitali (ICDL); nel triennio, invece, percorsi di microlingua nelle tre lingue straniere per l'insegnamento del lessico specifico e tecnico delle relazioni commerciali e istituzionali. Sempre nel triennio, infine, la Formazione Scuola-Lavoro (FSL) verrà svolta con le università e le aziende attraverso percorsi relativi alla comunicazione internazionale, il marketing, i media digitali e le lingue per l’impresa, potenziati con stage aziendali per scoprire come applicare le lingue nei contesti professionali.

Nuovo Open Day

“È una curvatura di cui siamo molto orgogliosi e che la scuola tutta ha voluto fortemente, in quanto offre agli studenti lo spessore della preparazione culturale del liceo, arricchendo però il curriculo con nuove competenze che corrispondono alle esigenze di oggi”. Il DS invita ragazzi e famiglie al secondo Open Day dei Licei "Angeloni", in programma sabato 28 novembre per scoprire i dettagli di questa novità.