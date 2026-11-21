Il gruppo di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, è formalmente costituito nel Comune di Terni. È lo stesso consigliere Orlando Masselli a confermare a Tuttoggi.info che, dopo la presentazione di settembre, la presidente del consiglio comunale, Sara Francescangeli, ha formalizzato l'avvenuta costituzione del gruppo. Sulla circostanza Tuttoggi aveva avanzato un profilo di possibile criticità relativa al fatto che il gruppo è monopersonale e che, almeno a quanto sembra, il Regolamento del consiglio comunale non prevederebbe questo caso specifico. Abbiamo anche provato a chiedere lumi alla presidente Francescangeli, senza successo, ma, al riguardo il Ministero dell'Interno sembra abbastanza chiaro. (la foto in basso è relativa ai nominativi dei consiglieri compresi nelle Commissioni consiliari e Masselli figura come Futuro Nazionale).

Il parere del Ministero dell’Interno



Secondo quanto si legge in un'informativa del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, riguardo la “Possibilità di costituire un gruppo consiliare autonomo da parte del candidato sindaco non eletto” la risposta è chiara: “Non si può procedere alla costituzione di un gruppo monopersonale se non nei casi codificati dallo statuto o dal regolamento”.

In un altro caso simile, riportato dal Ministero dell'Interno come esempio, il segretario comunale di un Comune non specificato, ha espresso parere contrario alla richiesta di un consigliere che “ha rappresentato la volontà di costituire un gruppo consiliare autonomo avendo ottenuto un seggio, quale sindaco non eletto”. “Il segretario generale - si legge ancora nell’informativa del Ministero - come ha riferito il consigliere …, ha ritenuto che il medesimo debba aderire ad uno dei gruppi corrispondenti alle liste che hanno eletto propri rappresentanti, ritenendo che l'attuale regolamento del consiglio comunale non prevede altre possibilità”.

“Ad avviso di quest'Ufficio non sembra si possa procedere alla costituzione di un gruppo monopersonale se non nei casi codificati dallo statuto o dal regolamento” - è quanto specifica ancora il Ministero.

Il Regolamento Comunale

Sempre a tale proposito il Ministero dell'Interno è molto chiaro: “Al riguardo, occorre premettere che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell'ambito delle suddette fonti normative”.

Il ‘caso’ Terni

Il regolamento del consiglio comunale di Terni disciplina la materia all'articolo 45 “Gruppi Consiliari” e, il caso specifico, dovrebbe essere compreso nei punti 5 e 6. Leggiamoli insieme.

I Consiglieri che fuoriescono dai Gruppi costituiti ai sensi del primo e secondo comma e che non intendono aderire ad altro Gruppo o costituirne uno nuovo vanno a formare il Gruppo Misto o a confluirvi. Possono costituirsi gruppi di nuova formazione rispetto all’originaria, purché facciano riferimento a Gruppi parlamentari o regionali formalmente costituiti, nel rispetto del limite minimo di tre consiglieri. È ammessa, altresì, la modifica della denominazione di un gruppo già esistente, purché la nuova denominazione faccia riferimento a Gruppi parlamentari o regionali formalmente costituiti.

Interrogazione

È possibile che per nostra distrazione sia sfuggito qualche punto che invece preveda una 'deroga' al regolamento, ma siamo in grado di anticipare che almeno una forza politica dell'emiciclo di Palazzo Spada ha formalizzato un'interrogazione a risposta scritta per avere chiarimenti sulla questione. Al momento, sempre secondo quanto ci risulta, non c'è stata ancora risposta. Vedremo cosa accadrà nei prossimi tempi e se l'esecutivo di Palazzo Spada vorrà dare eventuali spiegazioni.