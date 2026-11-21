Prosegue il cantiere del Metrobus di Perugia, il sistema di trasporto rapido di massa che collegherà Castel del Piano a Fontivegge lungo il corridoio Pievaiola–Settevalli. Per garantire l’avanzamento dei lavori e la sicurezza della circolazione, il Comune ha emanato tre ordinanze che interessano aree chiave della mobilità cittadina: viale Vittorio Trancanelli, via Cesare Agostini, strada Settevalli, la rotatoria Pietro Nenni e via Chiusi.

Cantieri e viabilità: dove cambiano i percorsi

Gli interventi sono organizzati per limitare le interferenze con i flussi ordinari e garantire condizioni di transito sicure. Di seguito le principali modifiche in vigore nelle aree interessate:

Viale Vittorio Trancanelli : è prorogato il restringimento della carreggiata, con chiusura di una corsia per ciascuna direzione tra la rotatoria Pietro Nenni e la rotatoria San Giuseppe Moscati . Restano chiuse le due corsie di collegamento diretto adiacenti alla rotatoria Pietro Nenni.

Via Cesare Agostini : si conferma il restringimento nel tratto tra i civici 55 e 63; per i veicoli in uscita verso viale Trancanelli vige l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza.

Strada Settevalli : tra la rotatoria Pasquale Solinas e la rotatoria Pietro Nenni è prorogato il restringimento della carreggiata, con mantenimento del doppio senso di marcia. Restano gli obblighi di stop per chi si immette dalle traverse laterali e dagli accessi privati.

Rotatoria Pietro Nenni : per i veicoli provenienti da strada Settevalli, lato rotatoria Solinas, e diretti verso viale Trancanelli o verso Pila, sono previste modifiche alla circolazione. In particolare, chi è diretto a Pila deve dare la precedenza all’immissione nell’anello della rotatoria, secondo la segnaletica predisposta.

Via Chiusi: è disposto il divieto temporaneo di transito nel tratto tra via Cutu e la traversa di via Chiusi che conduce ai civici 440 e seguenti, in direzione via Ferento.

In tutti i tratti interessati e in avvicinamento ai cantieri vale il limite massimo di velocità di 30 km/h.

Segnaletica e sicurezza: come si gestisce il transito

I provvedimenti sono regolati da segnaletica stradale, anche notturna, predisposta dalle imprese esecutrici. L’obiettivo è consentire la continuità delle lavorazioni in condizioni controllate e accompagnare gli utenti lungo i percorsi alternativi predisposti nelle aree oggetto di chiusure o restringimenti.

L’Amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alle indicazioni presenti lungo il tracciato, a rispettare i limiti di velocità e a utilizzare i percorsi alternativi segnalati nelle aree interessate dalle chiusure.

Impatto locale: mobilità in transizione lungo il corridoio Pievaiola–Settevalli

La riorganizzazione temporanea della viabilità incide su alcuni assi strategici della città, tra cui strada Settevalli e viale Trancanelli. In questa fase, la priorità è tutelare la sicurezza e mantenere la continuità dei servizi, riducendo i disagi per residenti, pendolari e attività economiche. La presenza di obblighi di stop e precedenza, insieme alla riduzione della velocità, punta a governare i conflitti tra flussi e cantieri, garantendo condizioni di transito più prevedibili.

Il progetto Metrobus si inserisce in un percorso di evoluzione della mobilità pubblica urbana, con un collegamento rapido tra Castel del Piano e Fontivegge lungo un corridoio ad alta domanda. La gestione accurata della fase di cantiere è parte integrante di questo processo.

Indicazioni operative per chi si sposta

Rispettare la segnaletica : seguire deviazioni e indicazioni presenti lungo i tratti interessati.

Moderare la velocità : osservare il limite di 30 km/h nei pressi dei cantieri e nelle aree di avvicinamento.

Usare i percorsi alternativi: adottare le soluzioni temporanee segnalate nelle zone con chiusure o restringimenti.

Il Comune assicura che continuerà a informare la cittadinanza sull’evoluzione dei cantieri e sulle eventuali ulteriori modifiche alla viabilità, nell’ambito del percorso di realizzazione del nuovo sistema di mobilità pubblica della città.