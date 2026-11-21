E' ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Terni una giovane di 20 anni protagonista di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo il raccordo Terni - Orte, intorno all'una di notte.

Secondo le prime informazioni, l'auto con a bordo due donne ha tamponato violentemente un mezzo pesante. Nel violentissimo impatto, il veicolo si è accartocciato su se stesso e per soccorrere le due giovani è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Terni, che le hanno poi affidate alle cure del 118. La ventenne, in particolare, è stata trasportata in gravissime condizioni al Santa Maria: è stata ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. L'altra donna coinvolta nel terribile schianto, invece, è stata trasportata in ospedale per accertamenti, con lievi ferite.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente, anche anche la polizia stradale di Terni.

Si tratta dell'ennesimo gravissimo incidente avvenuto negli ultimi giorni in Umbria, appena due giorni fa un 41enne ha perso la vita per le conseguenze di un grave incidente avvenuto lungo la variante di Pian d'Assino, a Gubbio.