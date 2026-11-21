Ben 160 kg di cocaina, divisi in 144 panetti, nascosti in uno sgabuzzino e in un capanno: è la droga trovata in un possesso di un 60enne, a Città di Castello, arrestato dalla polizia.

Il blitz è scattato venerdì mattina da parte del personale della Squadra Mobile della Questura di Perugia e del Commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello nei confronti di un pregiudicato italiano di 60 anni, già arrestato nel 2014 per reati simili.

Nei giorni scorsi gli investigatori del Commissariato di Città di Castello avevano acquisito la notizia riguardante una presunta attività di spaccio portata avanti dall'uomo. Gli approfondimenti investigativi, condotti con il coinvolgimento della Squadra Mobile perugina, hanno previsto servizi di appostamento e pedinamento, che hanno permesso di cogliere movimenti sospetti dell'uomo, dando corpo all'ipotesi investigativa.

Trovati 144 panetti di cocaina

Da qui è scaturita una perquisizione di iniziativa nei confronti del soggetto, eseguita nel Comune di Città di Castello, che ha inizialmente interessato la persona ed il veicolo. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dell’uomo, dove i poliziotti hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana e le chiavi di accesso di un magazzino dove sono stati rinvenuti i primi 51 panetti di cocaina, nascosti in uno sgabuzzino. Le ulteriori ricerche hanno consentito agli operatori di rinvenire, in un appezzamento di terreno, all'interno di un capanno, sempre di proprietà del soggetto, altri 93 panetti contenenti cocaina. In totale il peso dei 144 panetti era di 160 kg di droga.

L'arrestato, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato associato presso la casa circondariale di Perugia-Capanne, in attesa dell'udienza di convalida.

La cocaina avrebbe fruttato 12 milioni di euro

L'attività di polizia giudiziaria costituisce il più ingente sequestro di cocaina operato dalla Polizia di Stato nella provincia di Perugia, permettendo di sottrarre ingenti profitti alle organizzazioni criminali che si occupano del traffico di stupefacente. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe infatti generato ricavi per circa 12 milioni di euro.

L'operazione odierna, si inserisce nel quadro dei servizi predisposti dalla Polizia di Stato di Perugia per contrastare il fenomeno del narcotraffico, che negli ultimi due anni hanno consentito di sequestrare oltre 100 kg di cocaina e più di 300.000 euro.

Sottosegretario Prisco: operazione brillante

“Un'operazione brillante, condotta con grande professionalità, intuito investigativo e capillarità sul territorio, che infligge un duro colpo al traffico di stupefacenti e sottrae al mercato un quantitativo ingente di droga”. Lo dichiara il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, esprimendo le proprie congratulazioni alla Squadra Mobile di Perugia e al Commissariato di Città di Castello per l'arresto del soggetto trovato in possesso di circa 150 chili di cocaina suddivisi in panetti all'interno di un immobile di sua pertinenza, un carico che, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato ricavi stimati per circa 12 milioni di euro.

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“Il risultato – prosegue Prisco – è il frutto di un'attività investigativa accurata e paziente, sviluppata anche attraverso servizi di osservazione, appostamenti e pedinamenti che hanno consentito di individuare il luogo di detenzione dello stupefacente e bloccare sul nascere un giro d'affari milionario”. “Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, alla Questura e a tutti gli operatori impegnati in questa attività – conclude il Sottosegretario – va il ringraziamento per l'impegno quotidiano, la determinazione e il lavoro silenzioso ma decisivo svolto a tutela della sicurezza dei cittadini e delle nostre comunità”.

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