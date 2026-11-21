“L’agricoltura umbra regge, ma non cresce”. Da questa constatazione prende forma il Documento Programmatico 2028-2034 di Confagricoltura Umbria, presentato nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia durante l’evento “Generazione Agricoltura: visione, sfide e proposte”. Un lavoro che punta a “una rotta strategica per l’agricoltura umbra tra sfide globali e rilancio territoriale”, mettendo al centro imprese, filiere e competenze.

Presentazione a Palazzo Donini: attori e metodo

L’incontro, moderato dal giornalista Antonello Brughini, ha visto gli interventi del presidente di Confagricoltura Umbria Matteo Pennacchi, del vicepresidente Rufo Ruffo e del presidente di ANGA Umbria – Giovani di Confagricoltura Carlo Morghetti, con la partecipazione della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli e dell’assessora regionale all’agricoltura Simona Meloni.

Il documento è l’esito di un percorso partecipativo svolto tra giugno e novembre 2026, integrando ascolto diretto delle imprese e analisi dei dati ufficiali (CREA-RICA, Istat, Banca d’Italia, Camera di Commercio). La prospettiva abbraccia sia la nuova programmazione regionale finanziata dalla PAC, sia le scelte normative e strategiche a livello regionale, nazionale ed europeo che incidono sulla tenuta delle aziende.

I numeri chiave: redditività, demografia, accesso all’acqua

Dall’analisi emerge una fragilità strutturale del reddito di mercato. A fronte di ricavi per addetto in linea con la media nazionale (64.960 euro), il valore aggiunto e il reddito netto per ettaro sono circa la metà del dato italiano. Al netto dei sostegni comunitari, il reddito di mercato per addetto si ferma a 9.625 euro rispetto ai 18.016 euro della media nazionale, con oltre il 55% del reddito agricolo umbro dipendente dal supporto pubblico.

Il quadro demografico conferma l’urgenza del ricambio: solo il 4,6% di chi ricopre cariche nelle imprese agricole ha meno di 30 anni, mentre oltre il 70% ha almeno 50 anni. Sul fronte delle infrastrutture irrigue, è irrigato appena il 6% della superficie agricola regionale, con effetti diretti su produttività, resilienza climatica e pianificazione colturale.

Le dieci priorità: dal mercato alle filiere, dall’acqua all’energia

In vista del riassetto della PAC dal 2028, con maggiori responsabilità in capo alle Regioni, Confagricoltura Umbria propone una piattaforma operativa di 24 misure, sintetizzate in dieci priorità di azione:

Imprese al centro : concentrare le risorse su coltivatori diretti, IAP e realtà strutturate con occupazione stabile, evitando misure che disincentivano crescita e aggregazione.

: concentrare le risorse su coltivatori diretti, IAP e realtà strutturate con occupazione stabile, evitando misure che disincentivano crescita e aggregazione. Semplificazione e tempi certi : bandi coordinati con le stagioni agricole, 90 giorni per istruttorie e 60 per pagamenti, acconti autunnali fino al 60-70%, rilancio di Gepafin per credito e liquidità.

: bandi coordinati con le stagioni agricole, 90 giorni per istruttorie e 60 per pagamenti, acconti autunnali fino al 60-70%, rilancio di Gepafin per credito e liquidità. Più reddito dal mercato : contratti di filiera pluriennali equi, rafforzamento di cooperative e OP, marchio regionale tracciabile per valorizzare qualità certificata, reciprocità sulle importazioni.

: contratti di filiera pluriennali equi, rafforzamento di cooperative e OP, marchio regionale tracciabile per valorizzare qualità certificata, reciprocità sulle importazioni. Investimenti e innovazione : intensità di aiuto al massimo consentito per ammodernamenti, rete stabile pubblico-privata per la ricerca, rete agrometeorologica regionale aperta, riconoscimento del ruolo agromeccanico.

: intensità di aiuto al massimo consentito per ammodernamenti, rete stabile pubblico-privata per la ricerca, rete agrometeorologica regionale aperta, riconoscimento del ruolo agromeccanico. Acqua per produrre : piano regionale che completi le reti di Montedoglio e del Chiascio, tariffe sostenibili, superamento del divieto di nuovi pozzi e bilancio idrico per coltura.

: piano regionale che completi le reti di Montedoglio e del Chiascio, tariffe sostenibili, superamento del divieto di nuovi pozzi e bilancio idrico per coltura. Zootecnia sostenuta : stop a narrazioni penalizzanti, cofinanziamento fino al 75% della biosicurezza per suini e avicoli, sostegno agli allevamenti estensivi presidio di montagna e fertilità.

: stop a narrazioni penalizzanti, cofinanziamento fino al 75% della biosicurezza per suini e avicoli, sostegno agli allevamenti estensivi presidio di montagna e fertilità. Ambiente e servizi ecosistemici : norme basate su evidenze (aree di salvaguardia e nitrati), remunerazione dei servizi ecosistemici, gestione attiva del bosco, Hub umbro per il carbon farming.

: norme basate su evidenze (aree di salvaguardia e nitrati), remunerazione dei servizi ecosistemici, gestione attiva del bosco, Hub umbro per il carbon farming. Giovani e competenze : percorso integrato per under 40, Banca della Terra, credito dedicato, benessere lavorativo; formazione con scuole e ITS e recupero dei fabbricati per alloggi.

: percorso integrato per under 40, Banca della Terra, credito dedicato, benessere lavorativo; formazione con scuole e ITS e recupero dei fabbricati per alloggi. Territori vivi : aiuti differenziati per aree interne e montane, contenimento dei danni da fauna (oltre 3 milioni di euro/anno), sostegno al turismo rurale, viabilità e infrastrutture.

: aiuti differenziati per aree interne e montane, contenimento dei danni da fauna (oltre 3 milioni di euro/anno), sostegno al turismo rurale, viabilità e infrastrutture. Rischio, clima, energia: polizze e fondi mutualistici potenziati, assegnazioni digitali tempestive del gasolio agricolo, fotovoltaico sui tetti, comunità energetiche agricole, biogas e regole chiare sull’agrivoltaico.

Le voci dal confronto

“Non ci limitiamo a presentare un elenco di richieste, ma un metodo di lavoro e una visione liberale dell’agricoltura d’impresa” ha dichiarato il presidente Matteo Pennacchi. “Il documento rappresenta l’insieme delle voci delle nostre imprese, quelle che hanno la storia dell’agricoltura regionale e che hanno intenzione di continuare a farla collaborando con l’istituzione regionale e l’università”. “Molte delle decisioni più urgenti per sbloccare il settore, dalla revisione delle norme sull’acqua e sulle recinzioni fino alla velocità dei pagamenti – ha concluso Pennacchi –, dipendono da scelte che la Regione può assumere subito, anche senza risorse aggiuntive. In una fase storica difficile del settore bisogna attingere a soluzioni nuove e per questo chiediamo alle istituzioni tavoli tecnici permanenti e decisioni in tempi certi: da parte nostra garantiamo pieno impegno nell’attuazione e un monitoraggio annuale pubblico sui risultati raggiunti”.

Il vicepresidente Rufo Ruffo ha richiamato la “lunga fase di ascolto” e due dati cruciali: reddito di mercato per addetto dimezzato rispetto alla media nazionale e un calo del 10% delle imprese attive. “Lo slogan che ci siamo portati avanti per anni, ‘piccolo è bello’, oggi non è più sostenibile e quindi soluzioni aggregative e filiere sono inevitabili e necessarie”.

Per Carlo Morghetti il ricambio generazionale è una “vera emergenza per il settore” che richiede di procedere “con un cambio di approccio”. “Servono agevolazioni per far attecchire investimenti e imprese giovanili. Come giovani ci accorgiamo che siamo pochi ma ad accomunarci è la consapevolezza di aver ricevuto una eredità produttiva e che siamo un elemento di continuità di questa, fortemente rallentata da fattori interni ed esterni. Abbiamo bisogno di supporti e non di ostacoli”.

Il rettore Massimiliano Marianelli ha sottolineato l’avvio di un percorso stabile di collaborazione a partire da un documento “molto apprezzato anche per il metodo, che risponde alle esigenze del territorio e guarda al futuro con la capacità di trasformare le esigenze in proposte concrete”. In questa traiettoria, ha aggiunto, “l’Università si assume le sue responsabilità perché il nostro compito non è solo quello di produrre conoscenze ma di far sì che queste incontrino i bisogni reali”.

Prospettive per l’Umbria: perché conta e cosa può cambiare

Il decalogo propone una via d’uscita dalla dipendenza dal sostegno pubblico, puntando su filiere contrattualizzate, innovazione applicata e governance semplice e rapida. Per la comunità umbra significa imprese più solide, occupazione qualificata, valorizzazione delle aree interne e una gestione delle risorse idriche e ambientali orientata all’efficacia.

Se istituzioni, università e imprese sapranno tradurre le priorità in azioni coerenti e misurabili, l’agricoltura regionale potrà recuperare redditività, attrarre giovani e capitali, contribuire alla sostenibilità economica e ambientale del territorio. Un impegno condiviso che chiama a responsabilità operative e a decisioni in tempi certi.