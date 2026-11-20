A Perugia, alla Camera di Commercio dell’Umbria, istituzioni e imprese hanno presentato Uni/PdR 192:2026: un percorso di certificazione che porta la conciliazione famiglia-lavoro dentro l’organizzazione aziendale, con 7,5 milioni di euro a sostegno del programma nazionale.

Un programma nazionale presentato a Perugia

Alla Camera di Commercio dell’Umbria è stata illustrata la nuova Uni/PdR 192:2026, prassi di riferimento pensata per aziende che intendono integrare la dimensione familiare nelle scelte quotidiane: dagli orari ai congedi, fino alle prospettive di carriera. Il convegno “Il lavoro a misura di famiglia”, promosso dall’ente camerale e da Unioncamere insieme ai Dipartimenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, ha riunito rappresentanti istituzionali, tecnici e imprese.

Perché conviene: i numeri Unioncamere-Tagliacarne

I dati Unioncamere-Centro Studi Tagliacarne indicano che nel 2026 dichiara un fatturato in crescita il 35% delle imprese che investono nel benessere dei lavoratori, contro il 22% delle altre. Anche sull’occupazione il confronto è favorevole: 20% contro 10%. Si tratta di confronti tra gruppi di aziende, non della misura dell’impatto di ciascun singolo servizio di welfare sui ricavi.

Le priorità per l’Umbria

Ha aperto i lavori Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, richiamando le difficoltà delle piccole imprese nel reperire competenze e i fattori che frenano l’occupazione femminile. Organizzare i tempi di lavoro in modo compatibile con la vita familiare, ha evidenziato, aiuta a trattenere le professionalità. Mencaroni ha rilanciato la proposta di una sperimentazione con la Regione: integrare, con un contributo pubblico e nel pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali, lo stipendio dei laureati assunti, per contrastare la partenza dei giovani qualificati e l’impiego in mansioni sottoqualificate. Ha inoltre segnalato il tema degli affitti accessibili, in particolare per chi si trasferisce o avvia una famiglia, chiedendo minore pressione dei canoni legata al mercato turistico.

Assunta Morresi, vicecapo di Gabinetto vicaria della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, ha sottolineato l’impianto familiare della prassi, che considera i bisogni lungo il ciclo di vita: “Le reti familiari si stanno sempre più assottigliando e la nuova prassi risponde proprio a questa difficoltà”. Un passaggio dal “welfare di convenienza” al “welfare di convinzione”, con un riconoscimento esplicito del valore di maternità e paternità.

Nel confronto è intervenuta anche Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, collegando lavoro, servizi alle famiglie e condizioni per consentire ai giovani di costruire il proprio futuro nel territorio.

La prassi Uni/PdR 192:2026: requisiti e sostegno

La Uni/PdR 192:2026 si affianca alla Uni/PdR 125:2022 sulla parità di genere. Per ottenere la certificazione non basta la dichiarazione di attenzione ai dipendenti: servono procedure verificabili su orari e flessibilità, maternità e paternità, responsabilità di cura, servizi e continuità dei percorsi professionali dopo i congedi. Le misure devono essere programmate, attuate e monitorate nel tempo.

Maria Valeria Pennisi (Dintec) ha illustrato il bando: previsti voucher fino a 2.459,01 euro per assistenza tecnica (massimo sei giornate di consulenza online) e contributi fino a 12.000 euro per i costi di certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il sostegno ordinario massimo è di 14.459,01 euro per impresa, con una premialità aggiuntiva di 450 euro alle condizioni dell’avviso. La misura dispone complessivamente di 7,5 milioni di euro e punta a coinvolgere 1.000 aziende.

Come presentare domanda

Il percorso si attiva attraverso passaggi definiti, con scadenze e piattaforme dedicate:

Verificare i requisiti e compilare il test preliminare online .

Richiedere un preventivo a un organismo di certificazione presente nell’elenco Unioncamere.

Preparare la documentazione e inoltrare la richiesta sulla piattaforma Restart di InfoCamere.

Scadenza per le domande: ore 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento delle risorse; il percorso deve concludersi entro il 30 giugno 2027.

Tutte le istruzioni sono disponibili su conciliazionevitalavoro.unioncamere.gov.it. Per le imprese certificate è previsto, alle condizioni di legge, anche un distinto esonero contributivo.

Voci dal territorio

Rosita Garzi, consigliera di parità della Regione Umbria, ha evidenziato il limite di modelli costruiti su una disponibilità illimitata del lavoratore: “Il lavoro è troppo spesso pensato per un uomo single, senza hobby, senza una vita al di fuori del lavoro”. Claudia Franceschelli, vicepresidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio dell’Umbria, ha collegato welfare aziendale e sostenibilità del lavoro anche per le realtà più piccole.

Dal fronte aziendale, Mirko Ronci (Excogita) ha richiamato la necessità di superare schemi predefiniti: “Non esiste più, per così dire, uno standard di vita”. Daniela Rossi (Meccanotecnica Umbra) ha segnalato che spesso i nuovi assunti chiedono i servizi di welfare prima ancora della retribuzione. Al confronto hanno contribuito anche Flavio Angeli ed Edoardo Chiocci (Eagleprojects), Alessandro Belli (Kimia) e Valentina Vittori (Interamna Acciaio).

Le conclusioni sono state affidate a Tiziana Pompei, vicesegretaria generale di Unioncamere e direttrice generale di Si.Camera, nel solco del lavoro del sistema camerale per accompagnare le imprese verso la certificazione. Ha moderato il giornalista Giacomo Galeazzi.

Prospettive per l’Umbria

La nuova prassi apre uno spazio operativo per trattenere competenze, rafforzare l’occupazione femminile e favorire scelte familiari sostenibili. Per il sistema umbro significa lavorare su modelli replicabili, integrando innovazione organizzativa, servizi e formazione. L’opportunità è costruire percorsi misurabili, con benefici attesi sulla produttività e sulla qualità del lavoro, in linea con la parallela spinta alla parità di genere.