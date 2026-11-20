Sono tredicimila, 8mila a Perugia e 5mila a Terni, secondo i dati forniti dalla Cgil Umbria, le persone che hanno aderito allo sciopero generale indetto dalla Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) in tutta Italia. Nel capoluogo di regione, il corteo sindacale è partito alle 9 da piazza Partigiani mentre in piazza Grimana si trovava il concentramento degli studenti, nell’ambito della giornata internazionale di mobilitazione studentesca; a Terni la manifestazione si è sviluppata con un corteo partito da piazza Bruno Buozzi, da dove poi i manifestanti hanno raggiunto corso Tacito e infine piazza Solferino, dove si è concentrata la fase conclusiva dell’iniziativa.

“L’Umbria c’è, a Perugia e a Terni – ha dichiarato la segretaria generale della Cgil Umbria, Rita Paggio –. Due grandi manifestazioni per dire che l’Italia ha bisogno di un cambiamento profondo. Ormai sono quattro anni che questo governo, di fatto, ha portato indietro le condizioni delle persone, ma anche del Paese. Non abbiamo politiche industriali, ci sono continui tagli al sistema di welfare, a cominciare dalla sanità. La ‘Fornero’, di fatto, non solo non è stata cancellata come annunciato, ma è stata addirittura rafforzata perché sono aumentati i tempi per andare in pensione. Oltre a questo vengono taglieggiate le pensioni e questo è inammissibile perché sono le lavoratrici e i lavoratori di ieri che oggi hanno diritto a una pensione dignitosa”. “Inoltre – ha aggiunto Paggio –, siamo insieme alle ragazze e ai ragazzi che in questa giornata stanno scioperando per il diritto all'istruzione, per avere scuole sicure, per avere un futuro libero dalla precarietà. Per queste ragioni siamo in piazza e continueremo ad esserci finché sarà necessario”.

“L’Umbria ha delle difficoltà strutturali – ha specificato Paggio –, sui salari in modo particolare che sono sotto la media nazionale. Abbiamo una frammentazione delle imprese che non aiuta in termini di ricerca e innovazione. Chiediamo alla Regione un patto per lo sviluppo che guardi al futuro delle nuove generazioni, che trattenga i giovani nella nostra regione, perché il capitale umano è l’investimento più importante. Per questa ragione siamo in piazza, perché vogliamo essere insieme ai giovani e lasciare a queste nuove generazioni la possibilità di costruirsi un futuro migliore”.

“Oggi è una giornata importante – ha sottolineato Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia – in cui la Cgil è voluta scendere in piazza insieme agli studenti e alle studentesse che lanciano il loro sciopero internazionale per rivendicare una scuola pubblica e di tutti. Un’istruzione che sia alta e che non parli di performance, di guerra e di logiche di mercato. Noi come lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati, pensiamo che questo sciopero sia giusto. Dobbiamo cambiare la legge di bilancio del governo Meloni che di fatto taglia i servizi pubblici e appesantisce una situazione già pesante per il caro vita e per tutto quel mondo del lavoro che è sempre più precario, sempre più povero. Dobbiamo rialzare i salari e le pensioni, dobbiamo avere un fisco più giusto ed equo che faccia pagare le tasse a chi ha le risorse, e quindi non sempre ai lavoratori e ai pensionati”.

“Scioperiamo perché le persone non ce la fanno più – ha concluso Cipolla –, il caro vita morde e la crisi insiste nei nostri territori. C’è una crisi del lavoro, industriale e sociale. Le persone chiedono un cambiamento radicale nelle politiche di questo governo, che devono rispondere ai reali bisogni delle persone. Basta con le spese per le armi e per la guerra, spendiamo i soldi per far star meglio chi lavora e che in questo territorio vogliono continuare a vivere, lavorare e ad abitare”.