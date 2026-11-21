Comincia ad animarsi il Natale ad Assisi, che come da tradizione parte con l’apposizione delle luminarie in tutto il centro storico e l’arrivo dell’albero di Natale e del presepe in piazza San Francesco. Giovedì mattina sono arrivati dal Trentino-Alto Adige l'albero e il presepe che saranno accesi l’8 dicembre e addobberanno la piazza per tutto il periodo delle festività natalizie. “Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati per portare in sicurezza questi doni! Sia l'albero che il presepe sono un dono della Valsugana - Lagorai, con la collaborazione degli abitanti dei Comuni di Castel Ivano e Pieve Tesino”, fanno sapere i frati conventuali dalla loro pagina Facebook.

Intanto è on air la nuova campagna di comunicazione turistica del “Natale ad Assisi 2026”, lanciata dal Comune di Assisi per promuovere gli eventi natalizi in programma fra il 5 dicembre e il 6 gennaio prossimi - il programma sarà presentato martedì alle 11. Sono state previste maxi affissioni nelle grandi stazioni ferroviarie e metropolitane di Milano, Roma e Napoli, ma anche spot promozionali su web e social. L’immagine proposta è in linea con il percorso avviato in primavera, nel segno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco e del “Sì”, logo che da qualche anno identifica la strategia di promozione. Il claim “Sìamo Francesco” torna protagonista con un nuovo soggetto che interpreta la magia del Natale, attraverso i valori francescani di pace, speranza e condivisione. Al centro della composizione grafica, una protagonista femminile apre un dono da cui prende il volo una colomba bianca, accompagnata da una suggestiva polvere di stelle. Sullo sfondo, sotto un intenso cielo blu invernale, si staglia la Basilica di San Francesco.