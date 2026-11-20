Un uomo residente in Emilia-Romagna è stato arrestato a Terni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata nel pomeriggio di martedì, durante un controllo nella zona di via Castello e viale dei Martiri della Libertà.

A far partire gli accertamenti sono state alcune segnalazioni dei residenti, insospettiti dal continuo via vai di persone in un bed & breakfast del centro, dove l'uomo alloggiava.

I militari hanno iniziato a seguirne gli spostamenti, individuandolo mentre viaggiava a bordo di un'auto a noleggio. Poco dopo, in pieno centro, sarebbe stato sorpreso a cedere una dose di droga a una ragazza molto giovane, che è stata successivamente identificata e sanzionata amministrativamente.

L'uomo è stato fermato subito dopo mentre si trovava ancora in auto. Le successive perquisizioni, effettuate sulla persona, sul veicolo e nella struttura ricettiva in cui soggiornava, hanno portato al ritrovamento di 13 dosi di cocaina, per un peso complessivo di poco superiore agli 8 grammi.

La droga è stata sequestrata e per l'uomo sono scattate le manette. Il giorno successivo è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. Il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Terni.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti, è ora indagato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.