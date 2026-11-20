Si terranno ad Acqualoreto i funerali laici di Corrado Augias, il giornalista e scrittore morto giovedì 19 novembre a Roma a 91 anni. La piccola frazione di Baschi, in provincia di Terni, era stata scelta da Augias come sua seconda casa e luogo di riposo lontano dai molti impegni lavorativi televisivi e non.

I funerali laici si terranno in forma strettamente privata come comunicato dalla famiglia, ma ad oggi non c’è una data ufficiale. Come da sue volontà, Augias sarà cremato e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Acqualoreto.

Probabilmente le esequie laiche si terranno dopo il memoriale all’Auditorium Parco della Musica del 28 novembre.

Domani sabato 21 novembre, si terrà la Camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio dalle 10 alle 18 dove cittadini, colleghi, familiari potranno dargli l’ultimo saluto. Mentre sabato 28 novembre invece, ci sarà un memoriale all’Auditorium Parco della Musica di Roma alle 11 nella Sala Sinopoli, in cui il giornalista verrà ricordato con un memoriale, anche musicale, con la partecipazione di Nicola Piovani.

Mentre lunedì 23 novembre andrà in onda il suo commiato dal pubblico con una puntata speciale di La Torre di Babele intitolata “Corrado Augias, Saluto di un Maestro” costruita e scritta da lui dando indicazioni su sigla e frase con cui chiudere. “Sono andato a casa sua e insieme abbiamo scelto come comporre questo saluto al pubblico: in pratica abbiamo buttato giù la scaletta della puntata che sarebbe andata in onda dopo la sua morte", ha raccontato il direttore di la7 Andrea Salerno.