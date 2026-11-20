Il 21 e 22 novembre a Spoleto, a dieci anni dal sisma del Centro Italia, il collettivo Street Corner Society lancia “Sottovuoto”: un festival culturale gratuito diffuso nel centro storico che mette al centro terremoto, spopolamento e possibilità di ritorno nelle aree interne. L’iniziativa si muove tra luoghi della città e memorie collettive per interrogare il presente, con un taglio apertamente civile e un approccio interdisciplinare.

Il progetto nasce da una domanda che attraversa l’Umbria e le sue comunità: come si abita un territorio fragile, tra ricostruzioni materiali e legami sociali da rinsaldare. La scelta di Spoleto e del suo centro storico non è casuale: il festival propone uno spazio pubblico di confronto accessibile, plurale e radicato, in cui cittadini, operatori culturali e nuove generazioni possono riconoscersi.

Un titolo, molte letture

Sottovuoto è una parola polisemica, che porta con sé immagini quotidiane e tensioni collettive. È la perdita della dimensione abitativa quando i luoghi si consumano o si museificano; è il cibo del "pacco da giù", l’incarto che entra in valigia, la borsa frigo sul treno o la conserva di casa. È lo smarrimento emotivo e psicologico, quando i corpi si allontanano dallo spazio pubblico e le comunità faticano a riconoscersi. E può diventare uno stato di attenuazione, tra protezione e insensibilità: come quando tutto appare ovattato.

Questo vocabolario condiviso apre il perimetro del festival: non una celebrazione della memoria, ma un dispositivo per leggere le fratture del presente e per orientare, insieme, il significato del ritorno. Ritorno come orizzonte da immaginare e come pratica dell’abitare: un appartamento, una città, un tempo.

Il sisma come chiave di lettura

Il terremoto viene assunto come lente interpretativa, non come recinto tematico. A partire dal decennale del sisma, il programma mette in relazione fenomeni che toccano da vicino le aree interne umbre e il Centro Italia:

Spopolamento dei piccoli centri : una dinamica che interroga servizi, economie locali e qualità della vita.

Migrazioni interne : movimenti dalla provincia verso le grandi città, con impatti sulla composizione sociale dei territori.

Turismo e conseguenze sociali: opportunità e squilibri che ridefiniscono funzioni e accessibilità degli spazi urbani.

Il festival propone così momenti di riflessione collettiva, mettendo in dialogo esperienze diverse e pratiche di convivenza. L’obiettivo è costruire uno sguardo più ampio sulla trasformazione dei luoghi e sul loro uso, senza confondere memoria e nostalgia.

Un percorso di ascolto che precede l’evento

Sottovuoto è il risultato di un’elaborazione precedente: nel 2022, Street Corner Society ha avviato una raccolta di interviste orali per osservare il terremoto da un punto di vista antropologico, indagando come ci si forma e si cresce in contesti a rischio sismico. Dalle voci registrate emerge una geografia affettiva fatta di case, strade, scuole e relazioni, che diventano indicatori di stabilità o fragilità.

“L'inagibilità - scrive il collettivo - non ci sembra prerogativa esclusiva degli edifici terremotati: inagibile, per certi versi, appare anche il nostro futuro”.

Dentro questa consapevolezza si colloca l’architettura del festival: una piattaforma culturale che non cerca slogan, ma processi di comprensione e narrazioni condivise, fondamentali per alimentare pratiche di comunità e progettualità diffuse.

Luoghi, tempi e accesso

Il festival si svolge giovedì 21 e venerdì 22 novembre, con appuntamenti dislocati in vari luoghi del centro storico di Spoleto e ingresso gratuito. La scelta della formula diffusa avvicina pubblici diversi e valorizza il tessuto urbano come luogo di incontro.

La dimensione pubblica e l’accessibilità sono elementi centrali: il festival non si limita a parlare dei luoghi, ma li abita, favorendo connessioni tra residenti, visitatori e operatori culturali.

Il programma

Sabato 21 novembre

● ore 17:00, Coworking – Presentazione di Abitare sospeso. Etnografia nel postterremoto del 2016-17 in Appennino Centrale (2025) di Enrico Mariani, ricercatore

all’Università di Urbino Carlo Bo. Il libro raccoglie ricerche condotte a Visso, Ussita

e Castelsantangelo sul Nera, epicentro della sequenza sismica dell’ottobre 2016.

● ore 21:30, Cantiere Oberdan – ANSE liveset di Mezzopalco (su prenotazione).

Versione concerto-performance dello spettacolo teatrale omonimo, vincitore del

Premio Forever Young 2024. Mezzopalco è un progetto di poesia e musica fondato da

Riccardo Iachini e Toi Giordani. Tutto ciò che produce è fatto attraverso la voce e la

sua manipolazione.

Domenica 22 novembre

● ore 11:00-13:00, da Piazza Garibaldi a Piazza della Libertà – Mappatura dei

vuoti, passeggiata (su prenotazione). Un attraversamento collettivo del centro storico

tra serrande abbassate e cartelli “vendesi” e “affittasi”, per riabitare i luoghi a partire

dalla memoria attraverso un esercizio di storia orale.

● ore 13:30, Caffè in Corso – Un panino, un bicchiere di vino (su prenotazione).

Pranzo conviviale con menù fisso vegetariano a 10 euro.

● ore 15:30, Palazzo Mauri – Talk e tavoli di discussione con Psicologi per i Popoli,

Osservatorio Sismico “A. Bina” di Perugia e Teresa Carlone, esperta di

partecipazione e co-progettazione delle politiche pubbliche. Dopo il dialogo iniziale,

il pubblico.