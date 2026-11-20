Per la prossima settimana, la presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli, ha convocato l'assemblea di Palazzo Spada in doppia seduta. Dopo le note vicende legate alla mozione di sfiducia nei confronti dei presidenti della Prima e Seconda Commissione e l'interruzione dei lavori per la caduta del numero legale, i consiglieri torneranno in aula il 23 e il 24 novembre per cercare di superare lo stallo politico dovuto al 'regolamento dei conti' tra Bandecchi i suoi ex sostenitori del gruppo “Per Terni con Bandecchi”. A questo proposito va segnalato con il gruppo è rimasta solo Sara Mengaroni, l'eterna indecisa, anche se, almeno stando al regolamento comunale, non potrebbe formare un gruppo singolarmente: vedremo come verrà superata questa circostanza che somiglia molto alla questione Orlando Masselli che, da solo, avrebbe composto il gruppo “Futuro Nazionale” (Vannacci).

Marina Severoni, Andrea Sterlini e Andrea Colasanti sono passati ufficialmente al Gruppo Misto che, circostanza singolare, è diventato il gruppo con più consiglieri (esclusa la maggioranza ovviamente), superando sia il centrosinistra che il centrodestra. Del Mistro facevano già parte la capogruppo Roberta Trippini, Cinzia Fabrizi e Guido Verdecchia.

‘Rivoluzione’ Commissioni

In attesa dell'elezione dei nuovi presidenti e vicepresidenti della Prima e Seconda Commissione, i cinque organi sono stati ridefiniti. Vediamo come.

Prima Commissione: (Presidente e Vicepresidente da eleggere) Presciuttini, Passoni, Gambini, Primieri, Trippini, Sterlini, Spinelli, Orsini, Masselli, Ferranti, Fiorelli.

Seconda Commissione: (Presidente e Vicepresidente da eleggere) Fortunati, Trequattrini, Francucci, Fiorelli, Fabrizi, Orsini, Ferranti, Pastura, Masselli

Terza Commissione: P. Batini, VP Proietti Trotti, Francescangeli, Consalvi, Mengaroni, Patalocco, Masselli, Orsini, Ferranti, Fiorelli, Severoni, Verdecchia,

Quarta Commissione: P. Ferranti, VP. Marchetti, Federighi, Rosati, Colasanti, Gubbiotti, Pastura, Orsini, Fiorelli, Masselli.

I punti all'ordine del giorno

I punti dell'ordine del giorno delle prossime due sedute del consiglio sono particolarmente numerosi e di un certo peso politico. Vediamoli nel dettaglio:

approvazione verbali sedute precedenti comunicazioni e presentazione atti.

elezione dei presidenti e dei vice presidenti della prima e seconda commissione consiliare permanente.

aliquote Imu esercizio finanziario 2027 – approvazione.

aree in ambito P.e.e.p. e P.a.i.p da concedere in diritto di superficie o da cedere in proprietà e corrispettivi presunti per l’anno 2027. approvazione.

regolamento per l’uso e il funzionamento del campo scuola F. Casagrande di Terni, largo Atleti Azzurri d’Italia n. 1.

ratifica deliberazione giunta comunale n. 313 del 08/10/2026 avente ad oggetto variazione in via d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del d.lgs 267/2000 per l'istituzione dell'entrata a destinazione vincolata (contributo fondazione Carit) e del correlato programma di spesa per il progetto social lighting - trasformazione illuminotecnica urbana del parco Gianfranco Ciaurro.

ratifica d.g.c. n. 341/22.10.2026. assunzione personale educativo e didattico a tempo determinato destinato al servizio di sostegno e integrazione scolastica dei minori con disabilità. variazione al bilancio di previsione 2026/2028 (art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000) adottata con i poteri del consiglio comunale e contestuale adeguamento del piano esecutivo di gestione (Peg) 2026/2028.

variazione al bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, mediante applicazione dell’avanzo accantonato del rendiconto 2025 per la copertura di passività pregresse riferite a prestazioni complementari, previste dal contratto di servizio Asm Terni s.p.a.

sdemanializzazione e declassificazione di una porzione della strada san Martino e di viale dello Stadio.

Interrogazioni

trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno: a. interrogazione del consigliere Verdecchia (Misto): mancati interventi di ripristino delle perdite idriche, ai tempi di reazione del sii e alle criticità strutturali della rete, con particolare riferimento alle aree di Collescipoli e fontana della Mandorla;

b. interrogazione del consigliere Verdecchia (Misto): affidamento della gestione del camposcuola F. Casagrande a Terni Reti, all'introduzione di nuovi oneri tariffari per le famiglie;

c. interrogazione del gruppo consiliare Partito Democratico: chiusura della Ss3 Flaminia tra Terni e Spoleto nel 2027 - iniziative dell'amministrazione comunale;

d. interrogazione del gruppo consiliare Partito Democratico: manutenzione dei luoghi destinati al mercato rionale di via della Stadera.

Atti di indirizzo

atto di indirizzo del consigliere Batini (Ap): richiesta formale per la tutela degli interessi della città di Terni in ordine al progetto stadio clinica e restituzione del danno ai cittadini.

atto di indirizzo del gruppo consiliare Partito Democratico: manutenzione mura di Collescipoli.

atto di indirizzo del consigliere Pastura: pedonalizzazione e riqualificazione delle piazzette di via pizzutella, tra i civici 19 e 35, nel borgo di Collescipoli. riscontro alla petizione dei cittadini.

atto di indirizzo dei consiglieri Cecconi (Fdi), Masselli (Futuro Nazionale), Verdecchia, Fabrizi (Misto): revoca sussidi comunali.

atto di indirizzo del consigliere Fiorelli (Movimento5stelle): diritto allo sport introduzione di criteri Isee per l'accesso ai minori agli impianti sportivi comunali e nelle convenzioni in affidamento.



