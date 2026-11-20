L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha deciso di rinviare in commissione, per approfondimenti insieme ai soggetti interessati, la mozione che chiede l’impegno della Giunta ad attivare un servizio denominato ‘Social Taxi Umbria’ per garantire il trasporto gratuito dei cittadini in condizioni di fragilità verso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate presso le quali siano state prenotate visite specialistiche ed esami diagnostici, per evitare che le difficoltà logistiche incidano sulla effettiva possibilità di cura e sul diritto alla salute. La proposta è stata presentata dai consiglieri di opposizione Eleonora Pace (FdI) e Andrea Romizi (FI).

La mozione, illustrata in Aula da Eleonora Pace, intende affrontare la problematica delle persone in particolari condizioni che si trovano a dover percorrere lunghe distanze per accedere alle prestazioni sanitarie. L’atto di indirizzo chiede alla Giunta regionale di assumere come riferimento il modello sperimentato dalla Calabria, adottando criteri di accesso che prevedano inizialmente il coinvolgimento dei cittadini di età superiore ai 65 anni con un Isee inferiore a 15mila euro, dando priorità alle visite specialistiche e agli esami diagnostici inseriti nei percorsi di contrasto alle liste d'attesa.

La proposta prevede inoltre di integrare il servizio con il sistema regionale di prenotazione sanitaria e con i CUP, consentendo ai cittadini di verificare i requisiti, richiedere il trasporto e ricevere informazioni sulle modalità di effettuazione della corsa. Tra le misure indicate anche la possibilità di estendere il servizio agli anziani di età superiore ai 75 anni, indipendentemente dalla condizione economica, sulla base della distanza tra il domicilio e la struttura sanitaria.

Prevista la gratuità effettiva del trasporto, con la possibilità di prelevare l'assistito presso il proprio domicilio, accompagnarlo alla struttura sanitaria, attendere il tempo necessario per l'esecuzione della prestazione e garantire il successivo rientro a casa. La mozione propone anche un sistema di prenotazione semplice e accessibile, attraverso un numero telefonico dedicato e strumenti digitali, con modalità alternative per gli anziani e per le persone che incontrano difficoltà nell'utilizzo delle applicazioni informatiche.

L'atto chiede inoltre una prima fase sperimentale, con l'individuazione delle aree territoriali sulla base della distanza dalle strutture sanitarie, della carenza di collegamenti pubblici, dell'incidenza della popolazione anziana e della presenza di condizioni di fragilità socioeconomica. Tra gli obiettivi anche l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie, verificando prioritariamente la possibilità di utilizzare fondi europei e risorse regionali, e il coinvolgimento degli operatori del trasporto autorizzati.

A sostegno della proposta, Andrea Romizi ha rimarcato che “è necessario dare attuazione al diritto alla salute, anche prendendo spunto dalle buone pratiche sperimentate in altre aree del Paese. In Umbria ci sono molti anziani che rinunciano alle cure, i dati sono allarmanti. Le difficoltà dentro le famiglie sono anche acuite dalle tante partenze dei giovani verso altre zone per motivi di studio o di lavoro. La percentuale di cittadini che sono costretti a rinunciare alle cure è elevatissima. L’istituzione di un servizio di taxi sociale sanitario appare necessario per garantire un accesso alla sanità più equo per tutti i cittadini”.

Condivisa la proposta di approfondimento in commissione, dove potranno essere coinvolti anche i soggetti interessati. I proponenti Eleonora Pace e Andrea Romizi hanno accettato il rinvio per ulteriori approfondimenti.