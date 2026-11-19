Da centottant’anni al servizio di Foligno e al fianco dei folignati: si è svolta questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale la tradizionale cerimonia del Corpo di Polizia Locale, un’occasione per tracciare il bilancio dell’attività e festeggiare gli agenti che ogni giorno garantiscono sicurezza e convivenza civile.

A snocciolare i dati, la comandante Simonetta Daidone, fotografando l’incessante e capillare attività di un corpo presente tutti i giorni sul territorio in molteplici ambiti e con le più varie funzioni.

Dal gennaio 2026 gli agenti hanno controllato 2.750 veicoli e rilevato 161 incidenti stradali di cui 108 con feriti e tre con prognosi riservata, oltre a 220 violazioni contestate durante i rilievi.

Sul fronte della prevenzione sono state accertate 49.427 infrazioni al Codice della Strada: spiccano ben 85 patenti ritirate, 2.384 sanzioni accessorie con decurtazione di punti, venti mezzi fermati senza assicurazione con 29 sequestri amministrativi, dieci sospensioni brevi della patente per uso del cellulare alla guida ed otto multe per documenti scaduti, quattro le patenti revocate.

Non meno intenso l’impegno sul piano commerciale e giudiziario, con 86 esercizi commerciali ispezionati e 94 strutture ricettive: provvedimenti di sospensione per quattro attività di pubblico spettacolo, un parrucchiere e un centro di attività motoria, oltre al presidio su sei mercati e tre fiere. La sicurezza urbana è stata estesa anche alle frazioni collinari e montane grazie al servizio dello ‘Sportello Mobile del Cittadino’.

Presentate 84 comunicazioni di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, 14 le denunce ricevute e 14 i controlli sulle occupazioni abusive, con un’informativa di reato e l’avvio delle pratiche per il recupero degli immobili comunali.

Sono state 129 le multe comminate per l’abbandono di rifiuti, oltre a sette informative penali.

A ciò si aggiungono 120 richieste di filmati della videosorveglianza evase per altre forze dell’ordine, 286 denunce di smarrimento e 560 pratiche per oggetti rinvenuti.

Particolarmente alto il numero dei TSO, a quota 49 e 12 accertamenti sanitari, oltre ad incontri educativi nelle scuole.

Al termine della cerimonia, tra applausi e commozione, sono stati formalmente consegnati anche due encomi speciali agli agenti Natalino Petroni ed Elia Silvestri - già insigniti del premio nazionale "Pol2025" a Cosenza – per “aver salvato con prontezza un ragazzo che il 22 ottobre 2025 rischiava di annegare nelle acque insidiose del fiume Topino, vicino a una cascata”.

"Voglio esprimere la gratitudine della città per un Corpo che ha sempre mostrato grande professionalità unita a un profondo profilo umano” ha sottolineato l’assessore a Lavori Pubblici e Viabilità Marco Cesaro, ribadendo gli investimenti sulla formazione e la videosorveglianza.

Il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Galligari ha elogiato "la dedizione messa a disposizione della cittadinanza ben oltre le competenze e con grande professionalità".

Toccante anche l’intervento di Monsignor Giovanni Zampa, Vicario della Diocesi che – anche a nome del Vescovo Felice Accrocca – ha ringraziato e impartito una benedezione all’intero Corpo della Polizia Locale.

















