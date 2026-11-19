Aveva utilizzato un paio di forbici per staccare i dispositivi antitaccheggio dai vestiti all'interno di un camerino, tentando poi di dileguarsi una volta scoperta. Nella mattinata di ieri (18 novembreI, la Polizia di Stato di Perugia è intervenuta in un negozio di abbigliamento all'interno del complesso commerciale di Collestrada, denunciando in stato di libertà una 21 anni per le ipotesi di reato di furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.

A notare i movimenti sospetti della ragazza era stato l'addetto alla sicurezza del punto vendita, che l'aveva vista armeggiare all'interno di uno dei camerini. Insospettito dall'atteggiamento della giovane, il vigilante ha cercato di avvicinarla per un controllo: a quel punto la 21enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stata prontamente raggiunta e bloccata dal personale di sicurezza fino all'arrivo delle pattuglie della Squadra Volante.

Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno chiesto spiegazioni alla ragazza, che ha mostrato spontaneamente il contenuto della propria borsa. All'interno sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento e un paio di forbici, che la giovane avrebbe adoperato per recidere e rimuovere le placche antitaccheggio, come confermato dal successivo ritrovamento nel camerino di numerose etichette staccate dagli indumenti. La refurtiva, dal valore complessivo superiore ai 100 euro, è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.