Controlli a Terni, ma anche a Narni (focalizzati sui locali pubblici) da parte delle forze dell'ordine. Nell'ambito dei servizi straordinari disposti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, infatti, nella giornata di mercoledì 18 novembre è stato effettuato un servizio interforze che ha visto impegnati equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con il coordinamento della Questura di Terni.

I controlli nel centro di Terni e in periferia

Particolare attenzione è stata rivolta alle aree del centro cittadino maggiormente interessate da segnalazioni dei residenti, tra cui viale Brin, la zona dell'ex Foresteria e via Cassian Bon, via Armellini, piazza Tacito, corso Tacito e via Martiri della Libertà.

I controlli sono stati estesi anche ai quartieri periferici di Cospea, Gabelletta e Cesure, dove sono stati intensificati i pattugliamenti e predisposti posti di controllo lungo le principali arterie stradali, con particolare riferimento alla prevenzione dei furti in abitazione.

Nel corso dell'attività sono state identificate complessivamente 159 persone, di cui 27 risultate positive ai controlli nelle banche dati di polizia, e controllati 76 veicoli, attraverso l'effettuazione di 7 posti di controllo.

Durante il servizio, una pattuglia della Guardia di Finanza ha proceduto al ritiro di una patente di guida nei confronti di un automobilista sorpreso a utilizzare il telefono cellulare durante la guida.

Controlli nei locali del Narnese

L'attività di controllo ha interessato anche gli esercizi pubblici. Personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, unitamente ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Terni e ai Carabinieri della Stazione di Narni, ha effettuato verifiche amministrative presso due locali pubblici del territorio narnese, finalizzate ad accertare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni.

In uno degli esercizi, il personale dei Vigili del Fuoco ha rilevato alcune irregolarità relative alla normativa antincendio, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, mentre non sono emerse violazioni di competenza della Polizia Amministrativa.

Nel secondo locale sono state invece accertate diverse irregolarità. In particolare, il personale della Questura ha contestato al titolare la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per pubblico spettacolo, poiché l'assembramento di persone all'esterno dell'esercizio impediva di mantenere adeguatamente liberi l'uscita del locale e la strada antistante. Per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa da 516 a 3.096 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 1.032 euro. Nel medesimo esercizio, i Vigili del Fuoco hanno inoltre riscontrato irregolarità riguardanti la mancata revisione di un estintore e l'assenza della prescritta illuminazione di un cartello indicante un'uscita di sicurezza.