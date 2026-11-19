È tragico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto stamattina (giovedì 19 novembre), poco prima delle 10, lungo la strada statale 219 "di Gubbio e Pian d'Assino", la cosiddetta variante.

A perdere la vita è un uomo di 41 anni (N.L. le sue iniziali), residente a Gubbio, rimasto gravemente ferito nello scontro che ha coinvolto tre automobili e un camion al chilometro 10,800, nel tratto compreso tra Branca e Torre Calzolari, non lontano da un cantiere regolato da senso unico alternato con semaforo. Il 41enne era stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Perugia in ambulanza - poiché l'elisoccorso Nibbio non aveva potuto alzarsi in volo a causa del maltempo - ma le sue condizioni erano apparse subito disperate e per lui non c'è stato nulla da fare.

Nell'impatto sono rimaste coinvolte altre persone: due uomini, di circa 40 e 50 anni, residenti nell'Alto Chiascio, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Branca per accertamenti. Le loro condizioni sono stabili e hanno riportato contusioni e traumi lievi. Sul luogo dello schianto, oltre ai sanitari del 118 e alle squadre Anas, sono intervenute le forze dell'ordine e Polizia Locale, impegnata a ultimare i rilievi tecnici per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il sinistro ha provocato pesanti disagi alla circolazione con la statale bloccata in entrambe le direzioni per tutta la mattinata; il traffico è poi tornato regolare dopo la riapertura del tratto avvenuta alle 12.30.

Bilancio drammatico sulla variante, 46 morti sulle strade umbre nel 2026

La scomparsa del 41enne eugubino aggrava ulteriormente il conto delle vittime lungo una delle arterie stradali più critiche dell'Umbria: dal 2006 sono 28 le persone che hanno perso la vita sulla Pian d'Assino, con oltre 400 feriti registrati negli incidenti. Con questa nuova tragedia — che arriva a due giorni dalla morte della 77enne Eleonora Chieli, travolta e uccisa a Promano di Città di Castello martedì pomeriggio mentre attraversava la strada — salgono invece a 46 le vittime della strada in Umbria dall'inizio dell'anno.