Il dottor Riccardo Morelli se ne è andato all’età di 78 anni, mentre era ricoverato all’ospedale Santa Maria di Terni per alcuni problemi di salute. Negli ultimi tempi le sue condizioni si sarebbero aggravate e il suo cuore ha cessato di battere. Il dottor Morelli, per le sue indiscusse capacità professionali ha ricoperto ruoli di rilievo nel sistema sanitario, con l’incarico di Primario di Ginecologia negli ospedali di Narni e Orvieto.

Oltre alle doti professionali, il dottor Morelli era amato e apprezzato anche per le sue grandi doti umane: sempre vicino alle pazienti e con la parola giusta per tutti. La camera ardente è stata allestita presso la camera funeraria Rossi di via dei Gonzaga.