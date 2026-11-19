Mercoledì 25 novembre alle ore 18.00, presso l’Auditorium di Campello sul Clitunno (Via Europa Unita), si terrà Dietro le quinte dello Sperimentale: il lavoro delle maestranze tra testimonianze e racconti, un appuntamento organizzato dal Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto in collaborazione con Meccanotecnica Umbra SpA.



L’appuntamento sarà dedicato all’approfondimento di un aspetto fondamentale della produzione operistica, spesso poco conosciuto dal pubblico: il lavoro delle maestranze teatrali. Attraverso racconti, testimonianze dirette e documenti d’archivio, saranno condivisi aneddoti e riflessioni per raccontare il complesso processo che rende possibile la realizzazione di uno spettacolo d’opera.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno Daniela Rossi (HR Development & Organization di Meccanotecnica Umbra SpA), Raffaella Clerici (Centro studi Belli-Argiris del Teatro Lirico Sperimentale) e Gloria Bagatti (responsabile di produzione del Teatro Lirico Sperimentale). Nel corso dell’incontro, i cantanti dello Sperimentale Nicola di Filippo e Rosa D’Alise, accompagnati al pianoforte da Dahyun Kang, proporranno alcuni brani tratti dal repertorio operistico.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per i sessant’anni di Meccanotecnica Umbra e offre l’occasione per riflettere sugli elementi che accomunano il mondo del teatro e quello dell’industria: ingegno, tecnologia e competenze tecniche. In entrambi gli ambiti, la realizzazione di un progetto richiede il contributo di professionalità diverse, capaci di tradurre idee in risultati concreti.

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L’incontro sarà a ingresso libero. Per informazioni: 0743.221645.